0553 313 94 23

İnegöl Belediyespor'da transfer

- Voleybol Efeler Ligi'nde yer alan Bursa temsilcisi, Galatasaray'dan smaçör Özgür Türkmen ile Palandöken Belediyespor'dan orta oyuncu Burakhan Tosun'u kadrosuna kattı

10 Eylül 2019 Salı 15:04
İnegöl Belediyespor'da transfer


BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Galatasaray'dan smaçör Özgür Türkmen ile Palandöken Belediyespor'dan orta oyuncu Burakhan Tosun'u transfer etti.

Kulübün Voleybol Şube Sorumlusu İrfan Kaptan, İnegöl Belediyespor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Son olarak iki oyuncuyla anlaşma sağladıklarını belirten Kaptan, şöyle konuştu:

"İnegöl Belediyespor'a geldikleri için önce 'hoş geldiniz' diyoruz ve yeni sezonda da kendilerine başarılar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özgür Türkmen 21 yaşında. Küçük yaş kategorilerinde 60 kez milli olmuş, Galatasaray'da yetişmiş bir arkadaşımız. Burakhan Tosun da 21 yaşında ve 80 kez milli olmuş. Fenerbahçe, Erzurum Palandöken ve TOFAŞ kulüplerinde yer almış bir arkadaşımız. İnşallah İnegöl Belediyespor formasıyla iyi bir sezon geçirecekler. Başarılar diliyorum."

Özgür Türkmen ile Burakhan Tosun ise takıma katılmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:04
  1. İnegöl
  2. transfer
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki gösterdi
    1. Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki..
    2. İklim değişikliğine uyum sağlamak için..
    3. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    4. KONSEM Etüt Merkezi’nde yeni eğitim..
    5. TCMB döviz kurları
    6. Çobanbey’e ziyaret
    7. Genç avukat ruhsatnamesini Baro..
    8. "Türkiye, savunma sanayisinde en..
    9. Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya..
    10. Yaz Spor Kursları kapanış şenliği..
    11. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    12. Belediye Başkanı Kılınç’tan Adıyaman..
    13. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    14. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    15. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    16. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    17. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    18. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    19. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    20. Şehit babası Mehmet Demir son..
    21. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    22. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    23. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    24. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    25. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    26. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    27. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    28. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    29. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    30. Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!