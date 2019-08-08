İneği ölen yaşlı kadına Vali Kaldırım’dan yardım eli uzandı

Elazığ’da tek geçim kaynağı olan ineğinin ölmesiyle üzülen 65 yaşındaki Cemine Tuncer’e Vali Çetin Oktay Kaldırım sahip çıktı.

Alınan bilgiye göre, Arıcak ilçesi Serinevler Mahallesinde ikamet eden biri engelli, iki oğluna tek başına bakan 65 yaşındakiCemile Tuncer’in geçim kaynağı olan ineği, 2 gün önce doğum yaparken telef oldu. Eşinden 25 yıl önce ayrılan, komşularının desteğinin yanı sıra ineğinin sütünden elde ettiği kazançla yaşama tutunan Tuncer, ölen ineğinin başında göz yaşlarına hakim olamadı.Durumu öğrenen Vali Çetin Oktay Kaldırım ise kayıtsız kalmadı.

Yaşlı kadının mağduriyetinin giderilmesi yönünde talimat veren Vali Kaldırım, “Devlet olarak vatandaşımızın yanındayız, ailenin mağduriyetinin giderilmesi yönünde ilgili kurumlara gerekli talimatları verdim. Kurumlarımız ve görevli arkadaşlarımız nakdi yadım dahil konunun gereğini yapacaklar Cemile teyzemizin mağduriyetini en kısa sürede gidereceğiz” dedi.