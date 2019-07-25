0553 313 94 23

İneği kurtardı, kendisi can verdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir ineğin doğumunu sezaryenle gerçekleştiren veteriner hekim, seyyar kablodaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:11
İneği kurtardı, kendisi can verdi

Muğla Seydikemer ilçesine bağlı yaylada bulunan Ortaköy'de bir çiftçinin ineğinin doğum zamanı geldi. İnek bir türlü normal doğumunu gerçekleştiremeyince dün gece Seydikemer'de veteriner hekimlik yapan 31 yaşındaki Özlem Çelik'ten yardım istendi.

İneği kurtarmak için hemen yatağından kalkıp yaylaya çıkan Çelik, ineğin doğumuna müdahale etti. İneğin hayatı tehlikeye girince Çelik, seyyar kablo ile çekilen ışık yardımı ile ineği ameliyata alıp sezaryenle doğumu yaptırdı. İneğin doğumunu sezaryen ile gerçekleştirdikten sonra son çalışmalarını yapan veteriner hekim, ahırda seyyar kablodaki akıma kapıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Özlem Çelik'in seyyar kablodaki elektrik kaçağından akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirlenirken, Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:11
  1. Muğla
  2. Seydikemer
  3. Ortaköy
  4. Özlem Çelik
  5. veteriner
  6. veteriner hekim
  7. Fethiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye nükleer görüşmelere yeniden başlama çağrısı
    1. BM'den ABD ve Kuzey Kore'ye nükleer..
    2. Yeni Malatyaspor turu zora soktu!
    3. Trump'tan Zelenskiy'e tebrik telefonu
    4. Juncker’den Johson’a “Brexit anlaşması..
    5. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2...
    6. Hatay’da korkutan yangını
    7. Futbol: Hazırlık Maçı
    8. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,..
    9. Kırmızı bültenle aranıyordu.....
    10. ABD’nin yeni Savunma Bakanı Esper..
    11. Mehmet Ali Şahin, Cumhurbaşkanlığı YİK..
    12. Yaz gribi nasıl geçer?
    13. Türk sporculardan EYOF'ta 3 madalya
    14. A Milli Erkek Basketbol Takımı..
    15. Futbol: Hazırlık maçı
    16. Mahmud Abbas'tan flaş açıklama: İsrail..
    17. "Hindistan Türkiye'yi 21'inci..
    18. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,..
    19. Medipol Başakşehir'de yeni sezon..
    20. Türk halkının ABD'ye nefreti artıyor!
    21. Hazırlık maçı: Hertha Berlin: 2 -..
    22. Cezayir'de ulusal diyaloğu yönetecek..
    23. Elon Musk'a Çinli rakip! İlk kez..
    24. ABD'de federal hükümet idam cezası..
    25. Konya'da trafik kazası: 2 yaralı
    26. Pakistan’da hükümet karşıtı protesto
    27. Terör örgütü YPG o bölgeyi Esed'e..
    28. Malezya Başbakanı Mahathir Ankara'da
    29. Devriye gezen jandarma esrar ele..
    30. İneği kurtardı, kendisi can verdi
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı