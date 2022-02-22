İndirimli elektrik faturası ne zaman başlayacak? Elektrik faturaları ile ilgili son dakika gelişmesi!

Elektrik tüketim desteği, öncelikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları kullanılarak yapılmakta. Yüksek gelen elektrik faturalarının düşürülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaları oldu. Hem konut, hem ticarethane hem de dernek, vakıfların indirimli elektrikten yararlanacağı açıklandı. İşte Elektrik faturaları ile ilgili son dakika gelişmesi!

Elektrik faturalarına indirim geldi mi?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e giderken uçakta gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektrik faturası düzenlemesine ilişkin Kabine Toplantısı'nda elektrik faturası konusunda vatandaş lehine düzenlemeler yapılacağı noktasında mesajlarınız olmuştu. Bu konuda masadaki formül netleşti mi? Yeni düzenlemedeki son durum nedir?" sorusuna şu şekilde cevap verdi: “210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz."

Elektrik faturaları ne kadar düşeek?

Milyonların beklediği yeni elektrik tarifesi için detaylar netleşiyor. Son gelen bilgilere göre esnafa uygulanacak kademeli tarifede günlük 15 KWH planlaması öngörülürken, meskende de ilk kademede yüzde 18`e varan indirim bekleniyor. Elektrik faturası düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın onayı ile yürürlüğe girecek.

Konutlarda 210 KWH altında tüketilen elektrik kademesinde 1 KWH elektrik bedeli 1,37 TL iken 210 KWH üzerinde tüketin elektrik tarifesinde 1 KWH elektrik bedeli 2,06 TL olarak dikkat çekiyor. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu, yeni elektrik tarifesi ile ilgili şunları söyledi: "Yeni elektrik tarifesinde bazı formüller netleşmeye başladı. Özellikle konutta düşük tarifede uygulanması planlanan elektrik indirimi değerlendiriliyordu. Buna ilişkin somut verilere ulaşıldı. 1 lira 37 kuruşluk elektrik fiyatında yüzde 18'lik bir indirim düşünülüyor. Bununla ilgili nihai karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Yüzde 18 oranında bir indirim yapılırsa düşük tarifedeki elektrik fiyatı 1 lira 37 kuruştan 1 lira 12 kuruşa düşmüş olacak. Bu hesaba göre ayda 210 khw elektrik tüketen vatandaşın elektrik faturası 288 liradan 235 liraya düşecek. Yani 53 liralık bir indirim söz konusu olacak."