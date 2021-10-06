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Ekonomi İndirim yapılan ürünün son kullanma tarihini sildiler! Sorumlusu Birşah mı A101 mi?
Ekonomi

İndirim yapılan ürünün son kullanma tarihini sildiler! Sorumlusu Birşah mı A101 mi?

A101'de 12,75 lira olan 2 Kg'lık yoğurdun fiyatı 9,95 liraya indirildi. İndirimdeki ürünün son kullanma tarihinin söküldüğü ortaya çıktı. Kamuoyu şimdi bu hatanın A101'den mi yoksa yoğurt markası Birşah'tan mı kaynaklı olduğunu sorguluyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 17:15:00 - 2021-10-06 17:25:03
İndirim yapılan ürünün son kullanma tarihini sildiler! Sorumlusu Birşah mı A101 mi?

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor." sözleri ve fahiş fiyatlarla mücadele kararlılığı mesajlarından sonra bazı ürünlerde indirime giden A101 market zincirinde dikkat çeken bir durum tespit edildi.

Son kullanma tarihlerinin silindiğini farketti!

Twitter'da "Denetle" adında hesabı bulunan bir sosyal medya kullanıcısı, A101 markette indirimli fiyattan satılan yoğurtların son kullanma tarihlerinin söküldüğünü farketti.

'Tesadüf olamaz'

12,75 liradan satılan 2 kg'lık yoğurdun fiyatında 9,95 lira olacak şekilde indirim yapıldı. Ancak indirimdeki yoğurtlarda, son kullanma tarihlerinin de söküldüğü ortaya çıktı.

Denetle adındaki twitter kullancısı tespit ettiği durumu şu ifadelerle aktardı:

"İndirime giren yoğurtların son tüketim tarihlerinin silinmiş olması tesadüf olamaz. Tabi bu marketleri denetleyen, tüketiciye yapılan bu ağır hileye karşı hesap soran bir bakanlık olsaydı, benzer şikayetleri defalarca yayınlamak zorunda kalmazdık."

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