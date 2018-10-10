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İndirim kampanyasına destek veren firma sayısı 100'ü aştı

'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' kapsamında açılan 'enflasyonlamucadele.org.tr' internet sitesinden indirim kampanyasına destek verdiğini duyuran firma sayısı bir günde 100'ü geçti. Enflasyonla mücadele programına katılan fakat daha önce zam yapan firmaların ise zamlarını geri çekip çekmeyeceği merak konusu oldu.

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:38
İndirim kampanyasına destek veren firma sayısı 100'ü aştı

"Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı"na ve bu kapsamda başlatılan indirim kampanyasına destek hızla büyüyor. Programın tanıtımının yapıldığı "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesinden indirim kampanyasına katılan firma sayısı bir günde 100'ü aşarken, çok sayıda dernek, oda ve şirket de açıklamalarıyla programa desteklerini ilan etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinesinde yapılan çağrının ardından "#TürkiyeKazanacak" etiketiyle dün faaliyete geçen "enflasyonlamucadele.org.tr" internet sitesinden indirim kampanyasına destek verdiğini belirten kurum ve kuruluşların sayısı hızla arttı.

Bu kapsamda, Koç, Sabancı, Boyner, Eczacıbaşı, Yıldız, Doğuş Grubu, Teknosa, Koçtaş, Şok, A101, Metro, Migros, Carrefour, BİM, D&R, Beymen, Fabrika, Network, Kiğılı, Damat, MÜSİAD, TÜSİAD, YASED, TOBB, Sinpaş GYO, Bereket Sigorta, AOÇ, TMO'nun da aralarında yer aldığı 100'den fazla kuruluş kampanyaya destek verdiğini açıkladı.

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Bakan Albayrak, Türkiye'nin, enflasyonla mücadelesinde başarıya ulaşması için kamu öncülüğünde başlatılan programın, özel sektörün gönüllülük esasına dayalı desteğini hedeflediğini belirtmişti.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katkı sağlamak isteyen tüm firmalara, ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmaları çağrısında bulunulmuştu.

Öte yandan, siteye kayıt yaptırmasa da çok sayıda dernek, oda ve şirket de açıklamalarıyla kampanyaya destek verdiklerini bildirdi.

Fırsatçılık yapan firmalar da zamlarını geri çekecek mi?

Doların artmasını bahane eden bir kısım 'fırsatçı' firmanın da Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdiği görüldü.

Daha önce yapmış olduğu yüzde 50-100-150 civarındaki zamlar yapan bu firmaların zamlarını çekip çekmeyeceği ise merak konusu oldu.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 18:38
  1. enflasyonlamucadele.org.tr
  2. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı
  3. enflasyon
  4. Berat Albayrak

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