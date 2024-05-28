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Teknoloji İndirim Çin'de iPhone satışlarını patlattı! Şirket güzel haberi verdi: Yeni indirim fırsatı ile yoğun mesaisi başladı!
Teknoloji

İndirim Çin'de iPhone satışlarını patlattı! Şirket güzel haberi verdi: Yeni indirim fırsatı ile yoğun mesaisi başladı!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 17:47:00 - 2024-05-28 19:32:51
İndirim Çin'de iPhone satışlarını patlattı! Şirket güzel haberi verdi: Yeni indirim fırsatı ile yoğun mesaisi başladı!

Apple kötü başlayan senenin ardından Çin'de iPhone sevkiyatlarını yüzde 52 artırdı. Bu ayın başlarında Bloomberg Intelligence'ın Çin'deki tüketicilerle yaptığı bir anket, iPhone'un en çok tercih edilen mobil cihaz olarak geri döndüğünü gösteriyor.

Bloomberg’in Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin son rakamları üzerinden yaptığı hesaplamalar, ülkede akıllı telefon sevkiyatlarının arttığına ve bunların yaklaşık 3,5 milyonunun yabancı markalardan geldiğine işaret ediyor.

Bu tür cihazların büyük çoğunluğunu ise iPhone oluşturuyor.

Apple ve Çinli bayileri 2024 yılının başından bu yana fiyatlarda indirime gidiyor ve buradaki anlaşmalar 18 Haziran alışveriş festivaline denk gelen indirim sezonuna kadar uzatılıyor.

Apple, premium segmentte pazar payını Huawei’ye kaptırdığı için son nesil cep telefonlarının satışlarında çift haneli düşüşler görmüştü. Seneye kötü bir başlangıç yapan iPhone satışlarında Mart ayında toparlanma yaşanmasının ardından Nisan ayında yüzde 52’lik bir sıçrama kaydedildi. Öte yandan olarak Nisan ayı iPhone üreticisi için geleneksel olarak düşük hacimli bir ay olarak biliniyor.

IDC Analisti Will Wong Çin'deki satışlara dair yaptığı değerlendirmesinde “Apple, 618 online alışveriş festivaline hazırlanıyordu. Biz bunu son fiyat indirimlerinden görebiliyorduk. Üst düzey kullanıcılar daha uzun süre kullanmak için daha iyi mobil cihazlar satın alma belirtileri gösterdi. Bu durum ise daha uzun değiştirme döngülerine yol açacaktır” ifadelerini kullandı.
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Bu ayın başlarında Bloomberg Intelligence'ın Çin'deki tüketicilerle yaptığı bir anket, iPhone'un en çok tercih edilen mobil cihaz olarak geri döndüğünü ve yeni cihazlara ilginin arttığını gösteriyor.

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