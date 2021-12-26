İndirim beklerken zam geldi! Her yerden fiyat arttırıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan TL'yi teşvik paketi dolar kurundaki köpüğü aldı. Erdoğan'ın açıklamasıyla 18 TL seviyelerinde seyreden dolar kuru 11 TL seviyelerine kadar hızla geriledi.

Dolardaki sert düşüş sonrası vatandaş fiyatlarda indirim beklerken, kurdaki en ufak bir yükselişi bile fiyat etiketine yansıtanlar adeta sessizliğe büründü.

İndirim beklerken zam yapıyorlar

Hem devletten hem de vatandaştan gelen indirim çağrılarına sessiz kalan bazı satıcılar, bırakın indirim yapmayı zam yapamaya devam ediyor.

Sosyal medyada bir çok kullanıcı halen her gün artan fiyat etiketlerinin fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Denetimler arttı ceza yağıyor

Öte yandan Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, cuma günü toplanarak yapılan denetimler ve vatandaş şikayetlerini masaya yatırdı.

Kurulun marketlere yönelik yaptığı denetimlerde bazı marketlerin ürün alış fiyatları artmamasına rağmen bazı ürün gruplarında yüzde 20'leri aşan oranlarda sebepsiz yere zam yaptığı tespit edildi.

Marketlerin beyaz et, kırmızı et, tavuk kanadı, beyaz peynir, kaşar peyniri gibi ürünlerde alış maliyetleri artmamasına rağmen yaptıkları zam oranlarının ticareti bozucu ve vatandaşı mağdur edici faaliyet olarak değerlendirildiği belirtildi.