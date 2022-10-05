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Gündem İndirim beklerken akaryakıta zam geldi
Gündem

İndirim beklerken akaryakıta zam geldi

Milyonlarca araç sahibi indirim beklentisi içindeyken, brent petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıta çifte zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 01:05:00 -
İndirim beklerken akaryakıta zam geldi

Araç sahipleri eylül ayının son haftasında brent petrolün 80 dolar seviyesine kadar düşmesiyle büyük bir indirim bekliyordu. Ancak OPEC ülkelerinin yüksek oranlı arz kesintisine gideceğine yönelik haberler ve Rusya - Ukrayna Savaşı'nın şiddetini sürdürmesi gibi nedenlerle petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Brent petrolün yeniden 90 doların üzerine çıkmasıyla akaryakıta çifte zam geldi.

Motorin ve benzin fiyatı arttı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 10 kuruş, benzinin ise 62 kuruş yükseldi. Zammın ardından benzin bazı şehirlerde 20 lira seviyesine, motorin ise 24 liranın üzerine çıktı.

İşte güncel pompa fiyatları

Benzinin litresi İstanbul'da 19 lira 86 kuruşa, Ankara'da 20 lira 1 kuruşa, 19 lira 99 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 24 lira 22 kuruşa, Ankara'da 24 lira 34 kuruşa, İzmir'de 24 lira 36 kuruşa çıktı.

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