Independent Türkçe'den LGBT provokasyonu! Z kuşağını hedef aldı

Birçok ülkede cinsiyet değişimi, LGBT dayatması ve propagandası tartışılmaya devam ederken yeni bir 'LGBT araştırması' daha ortaya atıldı... İngiltere merkezli yapılan bir LGBT anketini gerçek veri gibi sunan Independent Türkçe sitesi, eşcinsel bilinçaltı kompozisyonuna hızlı giriş yaptı.

Sitenin yazarlarından Joanna Whitehead, köşesinde LGBT propagandasında farklı bir başlık daha açtı: "Cinsel çekim"

"Yeni çalışmaya göre Z kuşağının yalnızca yarısı sadece karşı cinse ilgi duyuyor" başlıklı haberde ankete katılan deneklerle ilgili bazı 'veriler' paylaşılıyor.

"Z kuşağının yarısı eşcinsel" palavrası

Whitehead'ın sunduğu habere göre araştırmada, Z kuşağının yalnızca yarısı sadece karşı cinsten kişilere ilgi duyduğunu söyleniyor.

LGBTQ+ yardım kuruluşu Stonewall ve Ipsos tarafından gerçekleştirildiği belirtilen ankette, Z kuşağı olarak da adlandırılan son kuşakta yüzde 40 eşcinsel eğilim olduğu ileri sürülüyor:

"Z kuşağı katılımcılarının beşte ikisi (yüzde 40) aynı cinse ilgi duyduğunu belirtirken, yüzde 53'ü (yarısından biraz fazlası) yalnızca karşı cinsten kişilere ilgi duyduğunu bildirdi."

"Z kuşağı bireylerinin kendilerini gey (yüzde 2) ya da lezbiyenden (yüzde 3) çok biseksüel ya da panseksüel (yüzde 14) olarak tanımladıkları ortaya kondu.

Bununla birlikte, tüm yaş aralıklarının yalnızca üçte ikisi (yüzde 66) kendilerini sadece karşı cinse ilgi duyan kişiler olarak tanımlıyor.

Veriler, Britanyalıların yüzde 2'sinin kendilerini aseksüel ya da "as" olarak tanımladığını, yani romantik olarak ilgi duysalar da cinsel çekim yaşamadıklarını gösteriyor.

Genç kuşakların kendilerinden önceki kuşaklara kıyasla cinsel açıdan çok daha çeşitli olduğunu ortaya koyan veriler, 6 binden fazla Britanyalıyı kapsayan üç özgün anketten elde edildi."

Yazıda, "çığır açan araştırma" olarak nitelenen çalışmaya ilişkin şu 'veriler' paylaşılıyor:

"Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, Z kuşağı şu anda 16-26; Y kuşağı şu anda 27-42; X kuşağı şu anda 43 ila 56 ve baby boomer kuşağı ise şu anda 56 ila 75 yaşında olanlar diye tanımlandı.

Stonewall CEO'su Nancy Kelley, 'Bu çığır açan yeni araştırma, LGBTQ+ bireyler olarak yaşamlarımızın daha görünür olduğunu ve arkadaşlarımız ve ailelerimizle daha bağlantılı olduğunu gösteriyor' diyor."