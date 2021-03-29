İncirlik Üssü'nde hareketli anlar!
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli nöbetçi askerler, üs yakınında silahla ateş açılması üzerine, durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü yakınında kurusıkı tabancayla ateş açan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli nöbetçi askerler, üs yakınında silahla ateş açılması üzerine, durumu polise bildirdi.
Bölgeye giden Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen zanlılar A.A, M.A. ve A.Ü'yü gözaltına aldı.
Şüphelilerden birinin üzerinde şarjör ele geçiren ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda da kurusıkı tabanca buldu.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.