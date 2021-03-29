  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İncirlik Üssü'nde hareketli anlar!
Gündem

İncirlik Üssü'nde hareketli anlar!

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli nöbetçi askerler, üs yakınında silahla ateş açılması üzerine, durumu polise bildirdi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 17:57:00 -
İncirlik Üssü'nde hareketli anlar!

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü yakınında kurusıkı tabancayla ateş açan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli nöbetçi askerler, üs yakınında silahla ateş açılması üzerine, durumu polise bildirdi.

Bölgeye giden Terörle Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen zanlılar A.A, M.A. ve A.Ü'yü gözaltına aldı.

Şüphelilerden birinin üzerinde şarjör ele geçiren ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda da kurusıkı tabanca buldu.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yanı başımızda küstah adım! Türkiye'ye karşı savaş başlattılar
Dünya

Yanı başımızda küstah adım! Türkiye'ye karşı savaş başlattılar

Suriye'nin İdlib kentinde yer alan Ensar Ebu Bekir Sıddık grubu tarafından Türkiye'ye saldırma çağrısı yapıldı.
Türkiye'den tepki: Kuvvetle kınıyoruz
Siyaset

Türkiye'den tepki: Kuvvetle kınıyoruz

Türkiye, Endonezya'da kiliseyi hedef alan terör saldırısını kınadı.

Seçim vaatleri hatırlatılan CHP'li Başkan'dan inanılmaz pişkinlik!
Siyaset

Seçim vaatleri hatırlatılan CHP'li Başkan'dan inanılmaz pişkinlik! "Hükümet yapsın"

Gemlik Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan, 2 yıldır vaat ettiği projelerin bir tanesini bile hayata geçiremedi. Seçim vaatleri ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay