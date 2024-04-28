İncirin faydaları: İncir kürü için sadece iki malzeme yeter! Bakın neye iyi gelir? Yararı nedir?

İncir, Akdeniz ve batı Asya'ya kadar yerlisi ağacı olup eski zamanlardan beri yetiştirilir. Şimdi hem meyvesi hem de süs bitkisi olarak dünya çapında yaygın...Tezgahlardaki yerlerini almaya başlayan incirin insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Hem ilaç hem kozmetik sanayinde ham madde olan incir hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Çoğunluk olarak kuru olarak da tüketilen incir; antioksidan, lif, mineraller ve vitaminler bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Kendine özgü sütü olan bu besin kozmetik ürünlerinin ham maddesinde kullanılır. Uzmanlar, zengin içeriğe sahip bu besini yaz aylarında düzenli tüketilmesinin, bağırsak hastalıkları riskini azalttığını vurguluyor. Bunun yanı sıra içerdiği az kalori ve yüksek enerjisi sayesinde de diyet yapanların listesinde ilk sıralarda yerini alınması gerektiğini öneriyor. Akdeniz ülkelerinde çoğunlukla bulunan incir, ağaçta yetişen meyve kategorisinde yer alır.

Dutgiller ailesine ait olan incirin 800 türü bulunmaktadır. Yeşil olarak yetişen güneşte kaldıkça kızaran incir yüksek miktarda doğal şeker barındırır. Dünya'da üreticilik bakımından ülkemiz ilk sırada yer alır. Kurutulup kuruyemiş olarak tüketilen incir pasta ve tatlıları ham maddesidir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan zeytin ve incirin yaşlanmayı geciktirdiği ve vücudun hücrelerini yenilediği herkes tarafından bilinir. Japon bilim adamları da bu durumu keşfettikten sonra insanların bunu bir yaşam felsefesi olarak yapmalarını çünkü bu ikilinin birçok faydası olduğunun altını çizmiştir. Uzmanlar her gün düzenli bir şekilde 7 zeytin ve 1 incir tüketildiğinde ne gibi faydalar sağladığını açıkladı.

Her Gün 7 Zeytin 1 İncir Yerseniz Ne Olur?

İki besinde çok güçlü antioksidan olduğundan vücudun gün boyu temizlenmesini destekler. Böylece vücudun genç hücrelerinin sayısını artırarak yaşlanmayı geciktirir.

Zeka gelişiminde katkı sağlayarak beyin hücrelerinin sağlığını korur. Uzmanlar özellikle hamile ve gelişim çağındaki çocukların düzenli bir şekilde bu besinlerden tüketilmesini tavsiye eder.

Sinir hücrelerini yenilediğinden ruhsal problemlerin yaşanma olasılığını da azaltır. Özellikle depresyon ve kişilik bozukluğu gibi sonu intiharla biten rahatsızlıklara iyi gelir.

Laktoza alerjisi olan kişilerin kalsiyum maddesini depolamasının en doğal yolu bu ikilidir.

Gün içerisinde yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra gün içerisinde tokluk hissini de artırdığından kilo almayı da engeller.

Günde 2 defa sabah kalkar kalkmaz ve gece yatmadan uygulanmalıdır. Bu zamanlar vücudun yenilenme saatleridir.

Kan şekerini dengelediğinden şeker hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği bir ikilidir.

İncirin Faydaları

-Özellikle kanın pıhtılaşmasını sağlar. Düzenli olarak kullanıldığın da faydası görülür.

-Ayrıca koyu kanıda sulandırıcı özelliği de vardır.

-Yaraları hızla iyileştirici özelliği de vardır.

-Bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. Ayrıca bağırsak boşaltımını da sağlar.

-Çok iyi balgam söktürücüdür.

-Hemoroid ve gut hastalığına da birebirdir.

-Kanseri önler.

-Eklem ağrılarının kesilmesine ve azalmasına yardımcı olur.

-Ayrıca her hastalığa da şifadır.

-Bağırsakları çalıştırarak yabancı mikropları atar.

-Karaciğer hastalığa da iyi gelmektedir.

-Böbrekteki sorunların çözülmesini de sağlar.

-Düzenli olarak incir yiyen kişi ateşli hastalıklara yakalanmaz.

-Vücudun demir ihtiyacını sağlar.

-Ruhsal hastalıklara da iyi gelir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Kalbin yağlanmasını engeller.

-Ciltte oluşan sivilce, akne gibi sorunlara da iyi gelir.

-Yaşlılığa da iyi geldiği bilinmektedir.

-K Vitamini ve kalsiyum açısından zengin bir meyvedir.

-Ayrıca kabızlığı da önlemektedir.

-Alzheimera da iyi gelir.

-Kalp sağlığını da korur.

-Kansızlığı önler.

-Tansiyonu da düzenler.

-Astım ve bronşit hastalığına da iyi gelir.

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İncirden Yapılan Doğal İlaçlar! İki tarif

Kürün hazırlanışı çok kolay. Küçük bir kavanoza 3 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. 2 adet kuru inciri dilimleyip zeytinyağına ilave edin. Karışımı, 1 gün boyunca bekletin ve sabah aç karna, incirleri yiyin. Yediğiniz incirlerin yerine yenisini koyun ve bir ay boyunca her gün bu formülü tekrar edin.

Bir miktar üzüm sirkesinin içerisine 3 adet kuru incir atın ve 9-10 saat kadar bekletin ve bu incirleri yiyin.

Hakiki zeytin yağın içerisine 3 adet kuru incir koyun ve her sabah aç karnına tüketin.