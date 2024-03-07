İncir yaprağından görülmemiş duyulmamış tarif! Suyu ve kuru incirin müthiş yararı: İçinde ne var, nasıl yapılır?

İncir yaprağının taze ve narin olduğu bugünlerde yaprakları toplayarak hemen hazırlayabilirsiniz. Dondurucuya da kaldırarak kışın da bu çay tarifini İstediğiniz zaman bol bol tüketebilirsiniz. Sağlıklı ve kolay incir yaprağından çay tarifini denecek herkese şimdiden kolay gelsin.

İncir Yaprağından Şifalı Tarif Malzemeler

Taze incir yaprakları

Bol su

İncir Yaprağından Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

İncir yaprağı çayı hazırlanırken, 1 litre kaynayan suyun içerisinde 3 tane taze incir yaprağı ve 1 yemek kaşığı kurutulmuş olarak incir yaprağı eklenir. 10 dakika kaynattıktan sonra süzülerek içilebilir. Bitki çayı olarak oldukça fayda sağlayan incir yaprağı çayını günde 2 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz.

İncir yaprakları, yüksek miktarda doğal insülin içermektedir. Bu sebeple yaprağı tüketmek, insülin enjekte etme ihtiyacını arttıracaktır.

İncir Yaprağının Faydaları

Kalp Hastalıklarını Önler: İncir yaprağı veya çayı kalp hastalıklarının önüne geçmek için tüketilebilir. Bu yapraklarda yer alan maddeler sayesinde kan akışı dengelenir ve damar tıkanıklığı önlenir.

Bağırsakları çalıştırır: İncir yaprağının içerisinde bol lif bulunur. Bu özelliği sayesinde bağırsak hastalıklarını ortadan kaldırır.

Doğal antibiyotik: Doğal antibiyotik etkisinde olan incir yaprağı, İdrar yolu enfeksiyonu gibi durumlarda enfeksiyonun kısa sürede atılmasını sağlar. Ayrıca vücut direncini artırır.

Kanserli hücrelerin oluşumunu engeller: Serbest radikaller ile savaşan incir yaprağı, içerdiği vitaminler sayesinde kanserli hücreleri yok edici etkiye sahiptir. Kansere karşı önlem almak için incir yapraklarından çay hazırlayarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz sakız çiğner gibi, bir parça yıkanmış incir yaprağını çiğneyerek vücudunuzu hastalıklardan koruyabilirsiniz.

Kemik yapısını güçlendirir: İncir yaprağında yer alan kalsiyum güçlü kemiklerin sırrıdır. Ayrıca kas ve kemik hastalıklarını da önler.

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Kuru incir, hem lezzetli hem de sağlıklı bir meyvedir. Peki, kuru incirin faydaları nelerdir? İşte kuru incir tüketmenin müthiş yararı…

Kuru İncirin Faydaları

Kuru incir, taze incire göre daha fazla lif, şeker, kalsiyum, potasyum, demir, antioksidan ve kompleks karbonhidrat içerir. Bu besin öğeleri sayesinde kuru incir, vücudun birçok fonksiyonuna destek olur. İşte kuru incirin faydaları:

Kabızlığı önler: Kuru incir, yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Ayrıca kuru incirde bulunan pektin adlı çözünür lif, bağırsaklarda toksinleri bağlar ve atılmasını kolaylaştırır. Kuru inciri suda bekletip aç karnına tüketmek veya zeytinyağı ile karıştırıp kür halinde kullanmak, kabızlık sorununu gidermeye yardımcı olabilir.

Kalp sağlığını korur: Kuru incir, potasyum bakımından zengindir. Potasyum, tansiyon ve kan basıncını dengeler. Bu sayede kuru incir de yüksek tansiyon riskini azaltabilir. Kan basıncını dengelemesinin yanında, kuru incir kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür. Kuru incirde bulunan antioksidanlar, kolesterolün oksidasyonunu engeller ve damar sertliğini önler.

Cildi besler ve parlaklık verir: Kuru incir, cilt sağlığı için önemli olan A, C ve E vitaminleri ile çinko, selenyum ve magnezyum minerallerini içerir. Bu besin öğeleri, cildi nemlendirir, besler, yeniler ve parlaklık verir3. Kuru incirin suyu veya ezmesi, cilt maskesi olarak da kullanılabilir.

Kansere karşı korur: Kuru incir, antioksidan bakımından yüksektir. Antioksidanlar, vücutta serbest radikal adı verilen zararlı moleküllerin oluşumunu engeller ve hücre hasarını önler. Bu sayede kuru incir, kanser hücrelerinin oluşumunu ve yayılımını yavaşlatır. Özellikle meme, kolon ve prostat kanserine karşı koruyucu etkisi olduğu belirtilir.

Kemikleri güçlendirir: Kuru incir, kalsiyum bakımından zengin bir meyvedir. Kalsiyum, kemiklerin yapısını oluşturan ve sağlamlaştıran bir mineraldir. Kuru incir tüketimi, kemik yoğunluğunu artırır ve kemik erimesini önler. Ayrıca kuru incirde bulunan magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller de kemik sağlığına katkı sağlar.

Kan şekerini dengeler: Kuru incir, kompleks karbonhidrat içerir. Kompleks karbonhidratlar, kan şekerinin yavaş yükselmesini ve uzun süre dengede kalmasını sağlar. Bu sayede kuru incir, diyabet hastaları için faydalı bir meyve olabilir. Ancak kuru incirin şeker oranı da yüksek olduğu için, diyabet hastaları doktorlarına danışarak ölçülü bir şekilde tüketmelidir.

Demir eksikliğini giderir: Kuru incir, demir bakımından zengin bir meyvedir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin yapısında bulunan ve oksijen taşınmasını sağlayan bir mineraldir. Kuru incir tüketimi, demir eksikliğine bağlı kansızlık sorununu gidermeye yardımcı olabilir. Ayrıca kuru incirde bulunan B grubu vitaminleri de kan yapımına destek verir.

Kuru İncir Nasıl Tüketilmelidir?

Kuru incir, tek başına atıştırmalık olarak tüketilebileceği gibi, süt, yoğurt, peynir, ceviz, badem, fındık gibi besinlerle de birlikte tüketilebilir. Ayrıca kuru incir, tatlı, kek, kurabiye, reçel, komposto gibi yiyeceklerin de malzemesi olabilir. Kuru incirin faydalarından yararlanmak için günlük 2-3 adet tüketmek yeterlidir. Ancak kuru incirin şeker ve kalori oranı yüksek olduğu için, aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Özellikle diyabet, böbrek, karaciğer, troid hastaları ve kilo sorunu olanlar, kuru incir tüketimine dikkat etmeli ve doktorlarına danışmalıdır.

Kuru İncirin Zararları Nelerdir?

Kuru incir, faydaları olduğu kadar zararları da olabilen bir meyvedir. Kuru incirin zararları şunlardır:

Kuru incir, içerdiği yüksek fruktoz nedeniyle pankreas, karaciğer ve troid fonksiyonlarını bozabilir. Ayrıca fruktoz, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakabilir.

Kuru incir, alerjiye neden olabilir. Özellikle lateks alerjisi olanlar, kuru incir tüketiminden kaçınmalıdır. Kuru incir alerjisi belirtileri arasında kaşıntı, kızarıklık, şişlik, kurdeşen, nefes darlığı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, ishal gibi şikayetler olabilir.

Kuru incir, diş çürümesine yol açabilir. Kuru incirin yapışkan yapısı, dişlerde plak oluşumuna neden olabilir. Ayrıca kuru incirin şeker oranı da diş minesini zayıflatabilir. Bu nedenle kuru incir tüketiminden sonra dişlerin fırçalanması ve ağız bakımının yapılması önemlidir.