İncir yaprağından görülmemiş, duyulmamış tarif: İbrahim Saraçoğlu'ndan incir yaprağının faydaları

Doğada bulunan pek çok sebze ve meyve, yapraklarıyla da faydalarından söz ettirmektedir. Öyle sebze ve meyveler vardır ki; yapraklarında da yüksek vitamin ve mineral barındırır. Bu şifalı meyve yapraklarından biri de; incir yaprağıdır.

İncir yaprağının faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından gündeme gelen bir besindir. Bu yaprağı çeşitli şekilde kullandığınızda pek çok hastalığınıza bitkisel ilaç hazırlamış olacaksınız. İncir yaprağı faydaları ve tarifleri üzerine hazırladığımız yazımız...

İncir yaprağı suyu neye iyi gelir?

İncir yaprağı doğal antibiyotik etkisi olan bir besindir. Bu yaprağı farklı şekillerde tüketerek vücudunuzda yer edinmeye çalışan enfeksiyonu temizleyebilirsiniz. İdrar yolu enfeksiyonu gibi durumlarda akla gelen incir yaprağı, vücut direncini artırır ve enfeksiyonun kısa sürede atılmasını sağlar.

İncirin faydaları nelerdir ibrahim Saraçoğlu?

Biz de bu yazımızda kuru incirin faydalarından bahsedeceğiz.

Kuru İncirin Faydaları

Kalp Sağlığını Korur.

Kansızlığı Giderir.

Kanseri Önler.

Kemikleri Güçlendirir.

Kuru İncir Doğal Afrodizyaktır.

Kan Şekerini Kontrol Eder.

Antioksan Açısından Zengindir.

İbrahim Saraçoğlu incir kürü nasıl yapılır?

Kaynamakta olan yarım litre klorsuz suya sekiz-dokuz adet kuru inciri ilave ediniz ve yedi dakika ağzı kapalı olarak kaynatınız. Yedi dakika tamamlandıktan sonra ılımasını bekleyiniz. Ilıdıktan sonra süzülür. Üçe veya ikiye bölerek öğünlerden on-onbeş dakika önce aç karına içilir.

İncir kürünü kimler kullanamaz?



İncir kürü, diyabet sorunu yaşayan ve insülin kullanan kişilere önerilmez.

İncir Yaprağından Şifalı Tarif Malzemeler

-Taze incir yaprakları

-Bol su

Taze incir suyu nasıl yapılır?

İncirleri yıkayalım, suyu kaynatalım. Kaynamış suya inciri ekleyelim. 20 dk daha kaynatalım, bardağa bırakalım. 15 dk bekleyip içelim.

İncir yaprağı suyu nasıl yapılır?

İncir yapraklarını tüketmek için yaprakları önce kurutun. Kuruyan yaprakları elinizde toz haline getirin. Yaklaşık 2-3 çay kaşığı toz edilmiş incir yaprağının üzerine bir bardak soğuk su ekleyip yaklaşık 1-2 dakika kaynatın. Kaynattığınız incir yaprağı suyunu 5 dk kadar bekledikten sonra süzüp tüketebilirsiniz.

Kuru incir yaprağı çayı nasıl yapılır?

İncir yapraklarını tüketmek için yaprakları önce kurutun. Kuruyan yaprakları elinizde toz haline getirin. Yaklaşık 2-3 çay kaşığı toz edilmiş incir yaprağının üzerine bir bardak soğuk su ekleyip yaklaşık 1-2 dakika kaynatın. Kaynattığınız incir yaprağı suyunu 5 dk kadar bekledikten sonra süzüp tüketebilirsiniz

İncir Yaprağının Bilmediğiniz 10 Faydası – Neye İyi Gelir? Kurutulmuş incir yaprağının faydaları

1) Kalp Hastalıklarını Önler.

2) Bağırsakları Çalıştırır.

3) Doğal Antibiyotik.

4) Kanserli Hücrelerin Oluşumunu Önler.

5) Kemik Yapısını Güçlendirir.

6) Metabolizmayı Canlandırır.

7) Cilt Hastalıklarını İyileştirir.