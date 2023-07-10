İncir yaprağından görülmemiş duyulmamış tarif: Faydasını duyan bunu yapacak! Böyle yapın

İncir yaprağının taze ve narin olduğu bugünlerde yaprakları toplayarak hemen hazırlayabilirsiniz. Dondurucuya da kaldırarak kışın da bu çay tarifini İstediğiniz zaman bol bol tüketebilirsiniz. İncir yaprağı suyu veya çayı bağırsakları çalıştırıp, sindirim sistemini iyileştirir. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Antibiyotik etkisi vardır. Kan şekerini düzenler

Sağlıklı ve kolay incir yaprağından çay tarifini denecek herkese şimdiden kolay gelsin.

İncir Yaprağından Şifalı Tarif Malzemeler Çok Az

Taze incir yaprakları(veya kurutulmuş)

Bol su

İncir Yaprağı Çayı Nasıl Demlenir?

İncir yaprağı çayı hazırlanırken, 1 litre kaynayan suyun içerisinde 3 tane taze incir yaprağı ve 1 yemek kaşığı kurutulmuş olarak incir yaprağı eklenir. 10 dakika kaynattıktan sonra süzülerek içilebilir. Bitki çayı olarak oldukça fayda sağlayan incir yaprağı çayını günde 2 fincan olacak şekilde tüketebilirsiniz.

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İncir Yaprağı Faydaları Nelerdir?

Kalsiyum, demir, fosfor, manganez, sodyum, potasyum, A vitamini, B1 vitamini ve B2 vitaminlerini içeren, lif bakımından yüksek, suyu ya da çayı hazırlanarak tüketildiğinde doğal antibiyotik görevi gören ve çeşitli cilt hastalıklarına, kalp rahatsızlıklarına karşı kullanılan incir yaprağının faydaları şunlardır:

-İncir yaprağı suyu veya çayı bağırsakları çalıştırıp, sindirim sistemini iyileştirir

-Kalp hastalıkları riskini azaltır

-Antibiyotik etkisi vardır

-Kan şekerini düzenler

-Kolesterolü kontrol altında tutmaya yardımcıdır

-Egzama, sedef ve vitiligo gibi cilt hastalıklarına iyi gelir

-Metabolizmayı harekete geçirir.

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