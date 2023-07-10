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Hatmi çayı nasıl yapılır, hatmi çayının zararları ve faydaları! Doğal çözümler: hatmi çiçeği kullanım alanları

2023-07-10 12:15:27
Hatmi çayı nasıl yapılır, hatmi çayının zararları ve faydaları! Doğal çözümler: hatmi çiçeği kullanım alanları

Ebegümecigiller familyasına ait olan hatmi çiçeğinin diğer bir ismi de ”hibiskus”tur. Yapraklı alternatif bir çiçek türüdür. Çiçeği renk renk olan hatmi çiçeği beyaz, kırmızı, mor, turuncu ve pembe gibi renklerdedir. Doğada bulunan hemen hemen her bitkinin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. İnsanlar da geçmiş tarihlerden bu yana hem güzellik hem de sağlık için bitkilerin gücünden faydalanmak istemiştir. Doğal ürünlerin sağlık ve güzellik alanındaki kullanımı günümüzde giderek popüler hale geliyor. Bu doğal önlem alan ürünlerden biri de hatmi çiçeği: Hatmi Çiçeği, gripten sindirime pek çok hastalığa iyi geliyor! Doğal hazine

#1
Foto - Hatmi çayı nasıl yapılır, hatmi çayının zararları ve faydaları! Doğal çözümler: hatmi çiçeği kullanım alanları

Pek çok farklı isimlerle (ekşi çay, medine gülü, nar çiçeği, deve gülü, hire, silindir çiçeği ve gülhatmi gibi.) kurutulmuş olarak aktarlar da satılmakta. Hatmi çiçeği ebegümeciler familyasına ait bir bitkidir. Halk arasında farklı isimlerle de anılan hatmi çiçeğinin bilinen en belirgin faydası öksürük üzerindeki etkileridir. Bu bitki sezonunda talep patlaması yaşıyor. Bunun yanı sıra sağlık üzerinde pek çok faydası da bulunmaktadır. Hatmi çiçeği genel olarak killi, humus bakımından zengin toprakları seven, şiddetli rüzgarlara karşı da pek dayanıklı olmadığı için güneş alan ama rüzgardan da korunaklı bir alanda doğal olarak yetişen bir bitki türüdür. Boyları 2 ila 2.5 metreye kadar uzayabilir.

#2
Foto - Hatmi çayı nasıl yapılır, hatmi çayının zararları ve faydaları! Doğal çözümler: hatmi çiçeği kullanım alanları

Hatmi Çiçeği Çayı Nasıl Yapılır? Aslında tüm diğer klasik bitki çayları gibi demlenmektedir. 1.5 su bardağı suyu önce kaynatın. Ardından suyun içine 6-7 adet kuru hatmi çiçeğini ekleyip 6-7 dakika kadar bekletin ve demlendikten sonra süzerek için. Hatmi Çiçeği Çayı Faydaları! Doğada yetişen diğer tüm bitkiler gibi pek çok faydaları ile bilinen hatmi çiçeği, genellikle çayı yapılarak tüketilmekte. Şimdi bahsettiğimiz o faydalara geçelim, bazıları şunlardır: Özellikle gece bastıran kuru ve inatçı öksürük için kullanılmakta. Böylelikle boğazınızı yumuşatarak rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur. Doğal bir ağrı kesici etkisi olan bu bitki çayı, aynı zamanda regl sancıları içinde kullanılır. Yatıştırıcı ve sakinleştirici bir özelliği vardır. Gargara yapıldığında dişleriniz ve diş etleriniz için iyi gelecek. Bu çayı, aynı zamanda saçlarınız içinde kullanılabilirsiniz. Bu çayla yıkadığınız saçlarınızın ne kadar parlak ve canlı olduğuna siz bile inanamayacaksınız.

#3
Foto - Hatmi çayı nasıl yapılır, hatmi çayının zararları ve faydaları! Doğal çözümler: hatmi çiçeği kullanım alanları

Ayrıca sadece diş, ağız ve saç sağlığı için de değil; aynı zamanda bu çayın suyuyla yüzünüzü yıkadığınızda akne ve sivilcelerinde yavaş yavaş yok olduğunu göreceksiniz. Daha parlak ve canlı bir cildi kim istemez? İltihapların ve yaraların kurumasına yardımcı olur. Bu çay, aynı zamanda düzenli tüketildiğinde sinir ve stresinize de iyi gelecektir. İdrar ve gaz söktürücü özelliğinin yanında, hazımsızlığa da iyi gelecek, midenizin nefes almasını sağlayacaktır. Emziren annelerin sütünü artırma etkisi de bilinmektedir. Kalp ve damar sağlığı açısından da etkilidir. Düzenli ve dikkatli kullanım sonucunda tıkalı damarları açtığı ve ferahlattığı görülmüştür. Cildi koruyup, kırışıklıkları azalttığı bilinen bu bitkinin, yaşlılığa bağlı olarak gelişen Alzheimer hastalığına karşı da koruyucu etkisi görülmüştür.

#4
Foto - Hatmi çayı nasıl yapılır, hatmi çayının zararları ve faydaları! Doğal çözümler: hatmi çiçeği kullanım alanları

Hatmi Çiçeğinin Zararları, Hatmi Çayının Zararları Nelerdir? Hemen hemen her şeyde olduğu gibi, hatmi çiçeğinin fazla tüketilmesi de bazı sorunları oluşturur. Günde 1 su bardağı çayı içebilirsiniz. Ama bunun sürekli ve fazla olması, idrar söktürücü özelliği nedeniyle aşırı su kaybına neden olabilmekte. Ayrıca hamile kadınlarda tüketilmesi tavsiye edilmemekte.

#5
Foto - Hatmi çayı nasıl yapılır, hatmi çayının zararları ve faydaları! Doğal çözümler: hatmi çiçeği kullanım alanları

Hatmi Çiçeği Öksürüğe İyi Gelir Mi? Hatmi çiçeği öksürüğe iyi gelir mi sorusu kişiler tarafından sıkça sorulur. Hatmi çiçeği kurutulmuş bir şekilde bulunur. Kurutulan bu çiçekler çay olarak tüketildiğinde öksürüğe iyi gelir. Hatmi çiçeği özellikle kış aylarında tüketildiği zaman solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Boğazda meydana gelen enfeksiyonların iyileşmesini sağlar. Grip, nezle ve bronşite iyi gelir. Hatmi çiçeği çayı kronik öksürük sorunu yaşayan kişiler tarafından da kullanıldığında faydalı bir bitkidir.

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