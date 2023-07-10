Hatmi çayı nasıl yapılır, hatmi çayının zararları ve faydaları! Doğal çözümler: hatmi çiçeği kullanım alanları

Hatmi Çiçeği Çayı Nasıl Yapılır? Aslında tüm diğer klasik bitki çayları gibi demlenmektedir. 1.5 su bardağı suyu önce kaynatın. Ardından suyun içine 6-7 adet kuru hatmi çiçeğini ekleyip 6-7 dakika kadar bekletin ve demlendikten sonra süzerek için. Hatmi Çiçeği Çayı Faydaları! Doğada yetişen diğer tüm bitkiler gibi pek çok faydaları ile bilinen hatmi çiçeği, genellikle çayı yapılarak tüketilmekte. Şimdi bahsettiğimiz o faydalara geçelim, bazıları şunlardır: Özellikle gece bastıran kuru ve inatçı öksürük için kullanılmakta. Böylelikle boğazınızı yumuşatarak rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur. Doğal bir ağrı kesici etkisi olan bu bitki çayı, aynı zamanda regl sancıları içinde kullanılır. Yatıştırıcı ve sakinleştirici bir özelliği vardır. Gargara yapıldığında dişleriniz ve diş etleriniz için iyi gelecek. Bu çayı, aynı zamanda saçlarınız içinde kullanılabilirsiniz. Bu çayla yıkadığınız saçlarınızın ne kadar parlak ve canlı olduğuna siz bile inanamayacaksınız.