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Kadın - Aile İncir reçeli tarifi
Kadın - Aile

İncir reçeli tarifi

Kuru, yaş ve reçel olarak tüketilen incirin faydaları saymakla bitmez. Ev yapımı incir reçelini mutlaka denemelisiniz.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 00:16:00 - 2021-10-02 00:19:08
İncir reçeli tarifi

Kuru, yaş ve reçel olarak tüketilen incirin faydaları saymakla bitmez.  Ev yapımı incir reçelini mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler

  • 1 kg taze incir
  • 1 kg toz şeker
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Nasıl Yapılır?

Akşamdan yıkadığınız incirleri derin bir tencereye koyun. Üzerine toz şeker dökerek bir gece bekletin.  Şekerler sabaha kadar eriyecektir. Eriyen şekerlerle beraber incirleri kısık ateşte pişirin. Şerbet kıvamına geldiğinde 30-35 dk daha pişirmeye devam edin. Bir yemek kaşığı limon suyu ekledikten sonra reçel kıvamına gelince ocaktan alın. İncir reçelini kaynar şekilde kavanozlara doldurun ve ağzını kapatın. Afiyet olsun.

 

 

 

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