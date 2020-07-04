İncir kürünün faydaları nelerdir?

Yumurtanın olgunlaşmıyor ise ve diğer hastalıklar için;

Malzemeler

6-7 tane kuru inciri

Yarım litreden biraz fazla su

Hazırlanışı

6-7 litreden kuru inciri yarım litreden biraz fazla su ile 10-15 dakika kısık ateşte kaynatın. Kabı ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. 21 gün uygulayın. Gün içerisinde aç veya tok 2 veya 3’e bölerek içebilirsiniz.

Yumurta çatlamıyor ise;

Malzemeler

2 adet havuç

20 adet kuru incir

1 litreye kadar klorsuz su

Hazırlanışı

Havuçları 4-5 cm uzunluğunda kesin. İncirleri ikiye bölün. 1 litreye kaynayan kadar suyun içinde, ayrı kaplarda;20 dakika bir kapta havucu, 15 dakika başka bir kapta inciri, kısık ateşte kaynatın. Ilıdıktan sonra, temiz bir şişede birleştirin. 21 gün boyunca, sabah akşam, aç karnına 1 bardak için.

Üzerinde pudra şekeri olan kuru incirleri, soğuk suya tutup yıkayın.

İncirin faydaları nelerdir?

1- Kabızlık ve Sindirim Rahatsızlıklarına İyi Gelir

Kabızlık birçok insanın ortak sorunudur. Tuvalete çıkamamak çoğu insanın hayatını zehir eden bir durumdur. Bu durumda ise kişilere lifli yiyecek yemeleri tavsiye edilir. Lifli yiyecekler tüketildiği takdirde kişilerin kabızlık sorunları ortadan çıkmaktadır. Lif bakımından çok zengin olan kuru incir ise bir kişinin bu rahatsızlıktan kurtulması için birebirdir.

2- Tansiyon Hastalarına İyi Gelir

Kuru incir, potasyum kaynağıdır. Potasyum ise tansiyon ve kan basıncını dengeleyen bir maddedir. Potasyum bakımından zengin olan incir ise bu rahatsızlıkların önüne geçebilir. Yaşı ileride olan kişilere kuru incir tüketmeleri sık sık önerilir. Tansiyon riskini azaltmak isteyen bir kimse kesinlikle kuru incir tüketmelidir.

3- Diyabet Hastalarına Yardım Eder

Gıdalardan alınan şekerlerin sindirim ve emilimi bazı kişiler için oldukça güç olmaktadır. Bu rahatsızlığın önlenebilmesi kuru incir ile mümkündür. Çünkü kuru incir yüksek lif içermektedir. Hem diyabet hastaları hem de diyabet riski olan kişiler için dengeli düzeyde kuru incir tüketmeleri tavsiye edilmektedir

4- Kalp ve Damar Hastalıklarının Düşmanıdır

Kuru incir yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kalp ve damar hastalıklarının baş düşmanıdır. İçerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyon dengelenir. Ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak olan kalp rahatsızlıklarını önler.

5- Cilde İyi Gelir

Yaşlanmaya rağmen genç ve dinç gözükmek isteyen kişiler kesinlikle kuru incir tüketmelilerdir. Kuru incirin cildi koruyup besleme özelliği vardır.