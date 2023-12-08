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Ekonomi "İncir çekirdeğini dolduran" ihracat
Ekonomi

"İncir çekirdeğini dolduran" ihracat

Yeniakit Publisher
2023-12-08 15:36:25 - 2023-12-08 15:36:24
"İncir çekirdeğini dolduran" ihracat

Kuru incirde ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 14’lük artış döviz getirisinin düşmesini önledi.

Kuru incirde 2023/24 sezonunda yaklaşık 2 aylık dönemdeki ihracat değerde yüzde 6’lık artışla 84,8 milyon dolardan 89,7 milyon dolara yükseldi. Kuru incir ihracatı miktar bazında ise; yüzde 12’lik düşüşle 22 bin 895 tondan, 20 bin 126 tona geriledi. Kuru incirde ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 14’lük artış döviz getirisinin düşmesini önledi.

250 milyon doları aşacak

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kuru incir ihracatındaki güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere Kuru İncir Kurulunu dördüncü kez bir araya getirdi. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, "2023 yılının 11 aylık döneminde kuru incir ihracatında 62 bin tondan fazla kuru incir ihraç edildi. Kuru incir ihracatımız 11 aylık dönemde değerde yüzde 9’luk artışla 216 milyon dolardan 237 milyon dolara çıktı. Aralık ayında yapacağımız ihracatla 250 milyon doları aşmış olacağız” şeklinde konuştu.

Almanya ilk sırada

6 Ekim 2023 tarihinde başlayan kuru incir ihracat sezonunda 2 Aralık 2023 tarihine kadar geçen süreçte en çok kuru incir ihracatı 12,5 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Fransa ve İtalya’ya 11 milyon dolarlık kuru incir ihraç edilirken, ABD 8 milyon dolarlık kuru incir talebiyle bu ülkeleri izledi.

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