İncesu Mağarası her sene binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor

Uzunluğu bin 356 metre olan İncesu Mağarası, Karaman Taşkale'nin 9 kilometre güneyinde, İncesu deresinin doğu yamacında yer alıyor. İçerisindeki sarkıt, dikit ve traverten havuzları ile misafirlerine görsel şölen sunan mağara, mantar şeklindeki oluşumları ile de dikkat çekiyor.

Mağara, astım, bronşit ve kalp rahatsızlıkları olanlar tarafında da sıklıkla ziyaret ediliyor.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından aydınlatma ve yürüyüş yolları tamamlanan İncesu Mağarası'na, asfaltlanmış karayolu sayesinde kolaylıkla ulaşım sağlanabiliyor.

2013 yılında turizme açıldı

Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, İncesu'nun Türkiye'nin ziyaret edilebilir en önemli mağaralarından biri olduğunu söyledi.

Mağaranın bin 356 metre uzunluğunda olduğunu belirten Kılıç, "Burası sarkıt, dikit, traverten havuzlarıyla gezenleri hayran bırakan, muhteşem güzelliklere sahip bir mağara. Hala sarkıt ve dikit oluşumu devam ediyor. Kış ve bahar aylarında havuzlar tamamen dolu oluyor. Mağara 1992 yılında birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiş. Bin 50 metrelik kısmı tamamen aydınlatılmış, yürüyüş yolları ve köprüler yapılmış. 2013 yılından bugüne turizme hizmet veriyor" dedi.

"İçindeki oluşumlar eşsiz"

Geniş ve yüksek olan mağarayı gezmenin oldukça rahat olduğunu belirten Abdullah Kılıç, şu bilgileri verdi:

"Bazı mağaralarda dar geçitler, ziyaretçileri zorlayacak engebeler bulunuyor. İncesu Mağarası'nın içi gezmek için çok müsait. Yükseklik 2 ile 6 metre arasında, eni ise 10 metreye kadar çıkabiliyor. İrili ufaklı onlarca galeri var. Yürüyüş parkurunda hiçbir engel yok. Düz bir yolda gezer gibi mağara gezilebiliyor. Çocukların da rahatlıkla gezebileceği bir mekan. İçindeki oluşumlar eşsiz. Sarkıt ve dikitlerin oluşmaya devam etmesi mağaraya ayrı bir özellik katıyor. Bu oluşumları gözle görebilmek mümkün. Işıklandırmayla birlikte içindeki güzellikler rengarenk görünüyor. Ziyaretçiler bu sarkıt ve dikitleri kendi hayal güçlerine göre çeşitli şekillere benzetebiliyorlar. Ayrıca mantar şeklindeki sarkıtlar buraya has bir oluşum."

Çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Çok fazla bilinmemesine rağmen yılda 50 bine yakın ziyaretçinin geldiği İncesu Mağarası'nın Karaman'da mutlaka gezilmesi gereken yerlerin başında yer aldığına işaret eden Kılıç, "Mağaranın etrafında çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Hediyelik eşya satış alanları ve kameriyeler yapılıyor. Bir gelen, eşi ve dostuyla tekrar gezmeye geliyor. Herkes birbirine tavsiye ediyor. Herkesi bu eşsiz güzelliği görmeye davet ediyorum" dedi.

Kaynak: AA