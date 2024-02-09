İnceöz: Birlikte rahmet var

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını açıklaması, Milli Görüş camiasında üzüntüye neden oldu. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan’ın yol arkadaşları 73 Selamet Kuşağı Akıncılarından, “Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oluşan ittifakın devam edeceği ümidi içinde iken bu açıklama yüreklerde onarılmayacak acılar oluşturmuştur. Orta yol bulunarak bu ittifakın gerçekleşmesi, sadece seçimde oyların bölünmesini ortadan kaldırmakla kalmayacak, iki parti tabanında meydana gelmesi muhtemel büyük bir fitnenin de önüne geçecektir” çağrısı gelmişti.

Olmazsak düşmanlarımız sevinir

Yıllarca merhum Necmettin Erbakan Hoca’nın özel doktorluğunu yapan, eski Refah Partisi Tokat Milletvekilliği Dr. Ahmet Feyzi İnceöz de akit aracılığıyla birlik çağrısında bulunarak şunları dile getirdi: “1991 yılında Erbakan liderliğindeki Refah Partisi, Türkeş liderliğindeki Milliyetçi Çalışma Partisi ve Edibali liderliğindeki Islahatçı Demokrasi Partisi ittifak yapmıştı. İttifak görüşmelerinde ben de bulunuyordum. Merhum Türkeş görüşmede, Celaleddin Harzemşah’ın vefatına yakın üç oğlunu çağırarak üç ok getirmelerini istediğini, okları tek tek ve ikişer tane olarak kırdırdığını, üç okun bir araya getirildiğinde ise kırılmamasını göstererek devleti birlik olarak yönetmelerini vasiyet ettiğini anlatmıştı. ‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’ demişti. Bu ülkeye sahip çıkmamız lazım. Maalesef dünyada düşmanımız çok. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olmazsak, buna sevinenler elbette yıkılmamızı bekleyen düşmanlarımız olacaktır. Erbakan Hocamız her zaman, CHP’nin milletin karşısında olduğunu ve milletin inanışlarıyla ve değerleriyle mücadele ettiğini, hatta Adnan Menderes örneğini vererek, dış güçlerin ülkemize müdahalesini kolaylaştırdıklarını belirtmiştir. Fatih Bey asalet sahibi biridir. Maalesef kendisine yanlışlar yaptırmak isteyenler olabiliyor. Ama sonuçta en doğru kararı vereceğine inanıyoruz.

Henüz geç değil

“Tayyip Beyin konuşmaları biterken her zaman ‘Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, hep birlikte güçlü Türkiye olacağız’ sözü vardır. Burada sağ-sol ayrımı da değil. Mesele milli olabilmektir. Bu milli kelimesi her devletin var olması için gereken vazgeçilmez bir anahtardır. Hangi ülkeye bakarsanız bakın, bu yanlışı yapanlar darmadağın olmuşlar, birlik olanlar hep kazanmışlardır. Çeşitli siyasi farklılıklar olabilir. Sayın Bahçeli’nin söylediği gibi, mesele memleket meselesi, millet meselesi olunca gerisi teferruattır. Henüz geç değildir. Ben ümit ediyorum ki, aklıselim galip gelecektir. Milletimize güveniyoruz. Akıbet hayır olacaktır inşallah.”

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