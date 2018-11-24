İnce’nin hayalleri suya düştü! 'Dur bakalım Muharrem'

CHP’de İstanbul Büyükşehir aday adayları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında geçen görüşmeye kilitlenmişti. Perşembe günü gerçekleşen ve bir saat süren görüşmenin detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Hayal kırıklığı yaşadı

“Ön seçim olursa aday olurum” diyen İnce bu söylemini Kılıçdaroğlu’nun yüzüne söyledi. Kılıçdaroğlu da , “Sayın İnce şu anda burada sandık koymamız imkansız gibi. Süreç sıkıntısı var. Takvim elverişli değil. Biz şu anda AK Parti’nin açıklayacağı İstanbul adayını bekliyoruz. O açıklandıktan sonra stratejimizi ona göre belirleyeceğiz. Bazı arkadaşlar İstanbul’la ilgili projelerini açıkladılar. İstanbul’la ilgili güzel projeleri olan doğru arkadaşı açıklayacağız” diyerek İnce’nin başkan adaylığı hayallerini bitirdi.

İnce'nin amacı kurultay

İnce’nin sürekli olarak “Ön seçim” diye diretmesini AKŞAM’a yorumlayan bir CHP’li, “İnce’nin asıl amacı kurultay hesabıdır. O da İstanbul adayının ön seçimle belirlenmeyeceğini biliyor. Onun için kendince mağduriyet yaratmak istiyor. Olası bir başarısızlığın ardından İnce harekete geçecek. Kurultay çağrısı yapacaklar. İnce yeniden sahaya çıkacak” diye konuştu.

İmamoğlu kararını verdi

Verdiği röportajlarda sürekli olarak Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu öven, onun yaptığı icraatları anlata anlata bitiremeyen Kılıçdaroğlu’na şok cevap. İmamoğlu, önceki gün Kılıçdaroğlu’na “Bir dönem daha Beylikdüzü’nde kalmak istiyorum. Burada bir dönem daha pişmek istiyorum” yanıtını verdi. Bunun üzerine CHP yeni isim arayışını sürdürüyor. Adayın aralık ayı ortalarında açıklanması hedefleniyor.

3 büyük ilden talep yok

Yüzlerce CHP’linin “Ön seçim yapılsın” talebine rağmen il başkanlarının bunu Genel Merkez’e bastırmadıkları iddia edildi. Çanakkale, Bilecik ve Sinop il başkanlarının Kılıçdaroğlu’na “Ön seçim yapmazsanız buraları kazanamayız. Taban ön seçim istiyor” şeklinde bastırdığı öğrenildi. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere diğer illerden ise herhangi bir talebin gelmediği öğrenildi.

AKŞAM