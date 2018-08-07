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İnce'den son dakika kurultay açıklaması!

CHP'deki kurultay krizi bitmiyor. CHP'li muhalifler bugün bir açıklama yaparak ''15 milyon kişinin iradesini 15 kişi belirleyemez'' dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 17:54
İnce'den son dakika kurultay açıklaması!

CHP'de tartışmalar aldı başını gidiyor. Türkiye ve Dünya doların artışını ve ABD'nin İran'a yaptırımlarını konuşurken CHP'de kurultay için kim imza verdi kim vermedi tartışmaları hala bitmedi.

Bugün CHP'li muhalif ve imzasını geri çeken vekiller arasındaki karşılıklı atışmalardan sonra CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den de bir açıklama geldi.

İnce sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir açılama yaparak ''kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız'' dedi. Herkes CHP'de muhaliflerin ne yapacağını merak ediyor.

İşte Muharrem İnce'nin o açıklaması:

''CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz''

 

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 17:54
  1. chp
  2. muharrem ince

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