İnce'den Kılıçdaroğlu'na Davutoğlu ve Babacan uyarısı: Seni de satarlar

CHP tüzüğü ile AK Parti'nin tüzüğü arasında hiçbir fark kalmadığını söypleyen İnce her ikisinin de düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı ile çalıştığını belirterek CHP'nin iktidar olmasını istediğini ancak " benim. CHP'ye Anıtkabir'den Atatürk gelse kurultay kazanamaz. Mümkün değil" dedi.

İktidar karşıtı birçok yayın organının CHP yönetiminden para aldıklarını söyleyen Muharrem İnce kendisiyle ilgili yayın olmamasıyla ilgili de "Eğer yayınlarlarsa para desteklerini kesileceği ile ilgili tehdit ediliyor. Bunları öğrenmeme gerek yok. Bunları biliyorum." dedi.

"Saraya çıkan lider" haberiyle ilgili gazeteciye dava açtığını ancak CHP'nin dava açamadığını belirtirken "Yakında bu ortaya çıkacak. Şenlik var yakında. Nasıl insanlara iftira attıklarının şenliğini göreceğiz. Saraya giden de, gitmeden gitti diyen de şerefsizdir. Kimse kusura bakmasın." dedi.

"Seni de satarlar"

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili konularda Kılıçdaroğlu gibi düşünmediğini söyleyen Muharrem İnce " Kılıçdaroğlu'nun politikası şu: Erdoğan'a karşı olan herkes onun dostu. Bu doğru birşey değil. Bugün onu yıkarsın yarın onlar seni yıkar. İktidarı ilkeli omurgalı bir duruşla yenelim. Erdoğan' kaşı herkese gel sen benim dostumsun diyor. Ondan kaçmış senden de kaçar. Erdoğan'a imza vermiş Cumhurbaşkanı olsun diye, o ara da Abdullah Gül'ün adaylığı için de CHP ile görüşüyormuş. Bu yarın seni de satabilir."

"Bombalar patlıyor, oylarımız artıyor" sözünü hatırlatan Muharrem İnce bu konunun konuşulması gerektiğini belirterek "Bu konuşulmadan olmaz. Bu ekonomide Babacan'ın sorumluluğu yok mu bu ekonomide. Ayrıca Suriyelileri bir konuşalım. Şam'a gidiyorduk. Emevi Camii'nde namaz kılıyorduk. Kanal İstanbul ile ilgili ikinizin de açıklamaları var." dedi.