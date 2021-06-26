  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Koca açıkladı! İşte dün yapılan aşı sayısı
Trump için kritik hafta
Hatalı maske kullanımı göze zarar veriyor
Suudi Arabistan'dan getirildi! Malatyaspor bombayı patlattı
Gündem İnce'den Kılıçdaroğlu'na Davutoğlu ve Babacan uyarısı: Seni de satarlar
Gündem

İnce'den Kılıçdaroğlu'na Davutoğlu ve Babacan uyarısı: Seni de satarlar

Buket Aydın'ın Koltuk programına konuk olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili uyarılarda bulundu. İnce, Kılıçdaroğlu'na 'Davutoğlu ve Babacan yarın seni de satar' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 10:22:00 -

CHP tüzüğü ile AK Parti'nin tüzüğü arasında hiçbir fark kalmadığını söypleyen İnce her ikisinin de düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı ile çalıştığını belirterek CHP'nin iktidar olmasını istediğini ancak " benim. CHP'ye Anıtkabir'den Atatürk gelse kurultay kazanamaz. Mümkün değil" dedi.

İktidar karşıtı birçok yayın organının CHP yönetiminden para aldıklarını söyleyen Muharrem İnce kendisiyle ilgili yayın olmamasıyla ilgili de "Eğer yayınlarlarsa para desteklerini kesileceği ile ilgili tehdit ediliyor. Bunları öğrenmeme gerek yok. Bunları biliyorum." dedi.

"Saraya çıkan lider" haberiyle ilgili gazeteciye dava açtığını ancak CHP'nin dava açamadığını belirtirken "Yakında bu ortaya çıkacak. Şenlik var yakında. Nasıl insanlara iftira attıklarının şenliğini göreceğiz. Saraya giden de, gitmeden gitti diyen de şerefsizdir. Kimse kusura bakmasın." dedi.

"Seni de satarlar"

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili konularda Kılıçdaroğlu gibi düşünmediğini söyleyen Muharrem İnce " Kılıçdaroğlu'nun politikası şu: Erdoğan'a karşı olan herkes onun dostu. Bu doğru birşey değil. Bugün onu yıkarsın yarın onlar seni yıkar. İktidarı ilkeli omurgalı bir duruşla yenelim. Erdoğan' kaşı herkese gel sen benim dostumsun diyor. Ondan kaçmış senden de kaçar. Erdoğan'a imza vermiş Cumhurbaşkanı olsun diye, o ara da Abdullah Gül'ün adaylığı için de CHP ile görüşüyormuş. Bu yarın seni de satabilir."

"Bombalar patlıyor, oylarımız artıyor" sözünü hatırlatan Muharrem İnce bu konunun konuşulması gerektiğini belirterek "Bu konuşulmadan olmaz. Bu ekonomide Babacan'ın sorumluluğu yok mu bu ekonomide. Ayrıca Suriyelileri bir konuşalım. Şam'a gidiyorduk. Emevi Camii'nde namaz kılıyorduk. Kanal İstanbul ile ilgili ikinizin de açıklamaları var." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Delikanlı

Senin gibi'mi?
  • Yanıtla

Hey yavrum hey

Kendi cehapeyi satmamış mı .....
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay