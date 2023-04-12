İnce'den Kılıçdaroğlu destekçilerini küplere bindirecek sözler

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere giderken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı 'muhalefetin oylarını böleceği' gerekçesiyle eleştiriliyor.

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TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın programında kendisine yöneltilen bu yöndeki eleştirilere yanıt veren İnce, "Ben aday olmazsam Erdoğan'ın kazanma şansı fazla. Seçim ikinci tura kaldı, kaçarı yok. Şu 35 günü iyi değerlendirirsem ben kalacağım, ikinci tura, ikinci tura kaldığımda da seçimi alacağım. Sokakta bunu görüyorum" dedi.

CHP'den yapılan teklifin içeriğini soran Candaş Tolga Işık ile Muharrem İnce arasında şu diyalog yaşandı:

Işık: Size teklifler geldi mi?

İnce: Teklifler menfaat ittifakı doğrultusunda geldi.

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Işık: Somut olarak kim, size ne teklif etti?

İnce: Basının huzurunda söylediğimi tekrar ediyorum, ben bunları konuşmuyorum dedim. Benim konuşacağım, bir terörün her türlüsünü kınayacağız, Atatürk kırmızı çizgimiz bunda anlaşalım. Ben bundan başka bir şey söylemedim. Yoksa 3 milletvekilliği, 5 bakanlık bunları geçeceksin.

Işık: Böyle bir teklif geldi mi?

İnce: Hayır. Nasıl gelecek, gelemez ki. Partisinin listelerinin yarısını vermiş zaten.

"Anıtkabir'e gitmediler"

Işık: Peki Engin Altay neyden bahsediyor? "Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün, Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır" dedi.

İnce: Biz ilke ittifakı istiyoruz. Onlarınkisi diğerleriyle yaptığı ittifak gibi bir ittifaktı.

Işık: Buna somut cevap verir misiniz? Yuvarlak cevap veriyorsunuz.

İnce: Nasıl yuvarlak cevap veriyorum. Candaş Bey, gazetecisiniz ama ben de siyasetçiyim. Ben diyorum ki, menfaat ittifakının içinde olmam, ilke ittifakı. Hala Anıtkabir'e gidemedi yedili ittifak.

Işık: Siz de mi "yedili" diyorsunuz?

İnce: Öyle değil mi? Utanmaya saklanmaya gerek yok. HDP aday çıkarmadı ve destekliyor. Hatta yedili de 17'li. 17 parti destekliyor. Bir art niyetle söylemiyorum bunu, yanlış olmasın. Hala gidemediler Anıtkabir'e. Erdoğan da gidemedi. HÜDA PAR'ı alsın gitsin.

"Rant devşirme işine girdiler"

Işık: "Hatırı sayılır dostlar araya sokularak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapıldı" dediniz. Ne demek istediniz?

İnce: Evet doğru söylüyorum. CHP'nin 70 yıldır neden iktidar olmadığını şimdi anlıyorum. 70-80 yaşında değerli abilerimiz bile buradan kendilerine bir rant devşirme işine giriştiler. Yani gidip basına açıklama yapmaları, ben de Muharrem İnce'yle konuştum falan, bunlar gereksiz işler.

"Hikmet Çetin'e böyle bir laf söyledim"

Işık: Hikmet Çetin'den bahsediyorsunuz değil mi? Çünkü Hikmet Bey bunu açıkladı.

İnce: İsim falan vermeyeceğim. Ben Hikmet Bey'e bu benim sorunum değil diye bir laf söylemedim. Asla öyle bir şey söylemedim. Kendisine mesaj attım. Whatsapp'tan yürüdüm yani gençlerin deyimiyle abimiz o ayrı bir mesele. Dedim ki "Abi ben sana böyle bir şey dedim mi?", cevap yazmadı bana. Asla öyle bir şey demedim. Memleket nasıl benim sorunum olmaz. Görüşmede dedim ki, "Benle konuşulan bir şey yok. Bu seçim birinci turda bitmez, ikinci tura kalır. Ama birbirimiz incitmeyelim". Ben ne Kemal Bey'i destekleyenlere bir laf edeyim ne de beni destekleyenlere bir laf edilsin. Lazım oluruz birbirimize. Ben ısrarla bunu söylüyorum. Memleket Partisi'ni destekleyenlere "hain, sarayın adamı bunlar" falan... Sonra bunları ikna etmekte zorlanırız.