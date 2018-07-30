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İnce'den imza açıklaması: İtibar etmeyin

CHP'de Kurultay için toplanan imzalar için Twitter'dan bir açıklamada bulunan Muharrem İnce, imzaların tesliminde 6 Ağustos'a kadar süre olduğunu ancak 2 Ağustos'ta teslim edileceğini belirtti.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:16
İnce'den imza açıklaması: İtibar etmeyin

CHP’de Kurultay için imza verme sürecinin bitmesinin ardından açıklama yapan CHP milletvekilleri Gaye Usluer ve Yaşar Tüzün'ün ardından Twitter'dan bir açıklamada bulunan Muharrem İnce, imzaların tesliminde 6 Ağustos'a kadar süre olduğunu ancak 2 Ağustos'ta teslim edileceğini belirtti.

Muharrem İnce imza işleminin sona ermesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Olağanüstü Kurultay için imza toplayan arkadaşlarımızın imzaları teslim etmek için 6 Ağustos 2018’e kadar hakları vardır. Ancak imzaları 2 Ağustos 2018 Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceklerini açıkladılar. Bunun haricindeki haber ve yorumlara itibar etmeyiniz”. ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:16
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  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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