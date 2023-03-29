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Gündem İnce'den FETÖ'cü Hakan Şükür'e tokat gibi cevap
Gündem

İnce'den FETÖ'cü Hakan Şükür'e tokat gibi cevap

Yeniakit Publisher
2023-03-29 02:36:00 -
İnce'den FETÖ'cü Hakan Şükür'e tokat gibi cevap

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ firarisi eski futbolcu Hakan Şükür'ün iddialarına cevap verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FETÖ firarisi eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün iddialarına videolu yanıt verdi.

FETÖ firarisi Şükür, milletvekilliği döneminde İnce'yi dava etmek istediğini, ancak AK Parti'den bu isteğinin geri çevrildiğini iddia etmişti.

"Hesaplaşacağız"

İnce, Twitter hesabından bir video paylaşarak "İftiracı FETÖ'cülerin benimle ilgili kuyruk acılarını biliyorum. Ben dün de Hakan Şükür gibi FETÖ'cülerin karşısındaydım, bugün de karşısındayım, yarın da karşılarında olmaya devam edeceğim. Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!" ifadelerini kullandı.

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