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Gündem İnce'den canlı yayında 'Saray'a giden CHP'li kim?' açıklaması
Gündem

İnce'den canlı yayında 'Saray'a giden CHP'li kim?' açıklaması

Memleket Harekti'nin kurcusu eski CHP milletvekili Muharrem İnce "Saray'a giden CHP'li"nin kim olduğunun yakında ortaya çıkacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 22:14:00 -

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge adlı programa konuk olan, Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Saray'a giden CHP'li"nin kim olduğunun yakında ortaya çıkacağını söyledi.

İnce isim vermezken, "Mahkeme işliyor biraz bekleyeceğiz. Yoluna girmiş çomak sokmayacağız. Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya dava açtım. Kim bu saraya giden isim diye? CHP yönetimi daha dava açmadı. Bunların iftira attığı ortada. Keşke söylemeseydim. Can alıcı nokta su iddiayı kim ortaya atıyor. Gazeteci Genel Merkez'den aldım diyor. İnce dava açıyor ama CHP yönetimi dava açmadı" dedi.

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