İnce'den Akşener’e ziyaret! Yerel seçim iş birliği konuşuldu mu?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Tam da yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken ‘Muhalefet partileri arasında iş birliği olacak mı?’ sorusu gündemde.

Akşener, ‘81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız’ açıklamaları yaptı ama bazı ilçeler için işbirliğine kapıları kapatmadı.

Seçim öncesi cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyuran Muharrem İnce ise geçtiğimiz günlerde uzun süren suskunluğunu bozmuş, muhalefet partilerine ilke ittifakı yapma çağrısında bulunmuştu.

Muharrem İnce’nin o çağrısının ardından ilk durağı İYİ Parti genel merkezi oldu. İnce’yi İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Burak Akburak kapıda karşıladı.

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Muharrem İnce ve Meral Akşener tam 1 saat 10 dakika görüştü. Görüşme sonrası gözler iki genel başkanın yapacağı açıklamadaydı. Ancak iki isimden açıklama gelmedi. ‘Akşener ve İnce ittifak mı görüşüldü?’ sorularını yanıtsız bıraktı.