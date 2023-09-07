  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İnce'den Akşener’e ziyaret! Yerel seçim iş birliği konuşuldu mu?
Gündem

İnce'den Akşener’e ziyaret! Yerel seçim iş birliği konuşuldu mu?

Yeniakit Publisher
2023-09-07 08:57:00 -
İnce'den Akşener’e ziyaret! Yerel seçim iş birliği konuşuldu mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile muhalefete ilkeler üzerinden ittifak kurulması çağrısı yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti genel merkezinde görüştü. 1 saat süren görüşmenin ardından iki isim herhangi bir açıklama yapmadı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i parti genel merkezinde ziyaret etti.

Tam da yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken ‘Muhalefet partileri arasında iş birliği olacak mı?’ sorusu gündemde.

Akşener, ‘81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız’ açıklamaları yaptı ama bazı ilçeler için işbirliğine kapıları kapatmadı.

Seçim öncesi cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyuran Muharrem İnce ise geçtiğimiz günlerde uzun süren suskunluğunu bozmuş, muhalefet partilerine ilke ittifakı yapma çağrısında bulunmuştu.

Muharrem İnce’nin o çağrısının ardından ilk durağı İYİ Parti genel merkezi oldu. İnce’yi İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Burak Akburak kapıda karşıladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muharrem İnce ve Meral Akşener tam 1 saat 10 dakika görüştü. Görüşme sonrası gözler iki genel başkanın yapacağı açıklamadaydı. Ancak iki isimden açıklama gelmedi. ‘Akşener ve İnce ittifak mı görüşüldü?’ sorularını yanıtsız bıraktı.

Memleket Partisi'nden 150 kişi istifa etti
Memleket Partisi'nden 150 kişi istifa etti

Gündem

Memleket Partisi'nden 150 kişi istifa etti

Fıkra değil gerçek! Memleket Partisi'nin İl Başkanlığı çalındı
Fıkra değil gerçek! Memleket Partisi'nin İl Başkanlığı çalındı

Gündem

Fıkra değil gerçek! Memleket Partisi'nin İl Başkanlığı çalındı

Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı çalındı!
Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı çalındı!

Siyaset

Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı çalındı!

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şeyh Şamil

Bu karı da adam da de hiç akıllanmayacak. Milleti enayi mi sanıyotlar?

güzel ittifak

ACABA MERAL BİR TATTİKMİ DENİYOR. ÖNCE İNCEYLE SAMİMİ ŞEKİLDE ANLAŞIP, SONRA ACABA CHP İLE BULUŞMASINLAR. YANİ İŞİ ÖYLE AYARLAYACAKKİ MUHARREM BEY MASAYA SIRT ÇEVİREMEYECEK Mİ YOKSA. ACEP BU KOORDİNE İŞİ MERALAMI VERİLDİ. İNŞALLAH YANILIRIM.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23