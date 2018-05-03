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İnce'den adaylık haberi sonrası ilk açıklama

CHP'li İlhan Kesici, cumhurbaşkanı adaylarının Muharrem İnce olduğunu, arayıp tebrik ettiğini söylerken, İnce'den 'Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin' açıklaması geldi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:09
İnce'den adaylık haberi sonrası ilk açıklama

CHP'de yarın resmen açıklanacak cumhurbaşkanı adayına ilişkin önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti" derken, İnce'den konuyla ilgili açıklama geldi.

İnce, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Benden bir şey beklemeyin. Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 14:09
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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