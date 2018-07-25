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İnce ve Kılıçdaroğlu'nu fena ti'ye aldı! "İmzaları saymaktan aciz olan adamlar, Merkez Bankası'nın..."

Kılıçdaroğlu'nun faizi düşüremeyecek" demesini, Muharrem İnce'nin ise faizi artıramadı söylemlerine cevap veren Barış Ertem, "Kendi partilerindeki 1200 delegenin kurultay imzalarını doğru saymaktan aciz 'adam'lar, Merkez Bankası'nın faiz politikalarını falan tartışıyor" sözleriyle ti'ye aldı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 02:16
İnce ve Kılıçdaroğlu'nu fena ti'ye aldı! "İmzaları saymaktan aciz olan adamlar, Merkez Bankası'nın..."

YENİAKİT.COM.TR - Eski CHP'li vekil Muharrem İnce'yi Merkez Bankası'nın faiz artırmaması rahatsız etti. Merkez Bankası'nın faiz artırmamasından yakınan ve 'ekonomist' kesilenMuharrem İnce'yi Akademisyen Barış Ertem 'ti'ye aldı.

İnce'nin paylaşımına cevap veren Barış Ertem "Kendi partilerindeki 1200 delegenin kurultay imzalarını doğru saymaktan aciz "adam"lar, Merkez Bankası'nın faiz politikalarını falan tartışıyor" dedi.

Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun faizi artırmazsan seni kutlayacağım dediği konuşmasını yayınlayan Ertem "Bu arada, halen kutlamadıysa Kılıçdaroğlu'nun ceketini ilikleyip Erdoğan'ı kutlamasını bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

İşte o tweet:

 

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 02:16
  1. Muharrem İnce
  2. Barış Ertem
  3. Merkez Bankası
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

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