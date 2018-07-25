İnce ve Kılıçdaroğlu'nu fena ti'ye aldı! "İmzaları saymaktan aciz olan adamlar, Merkez Bankası'nın..."

YENİAKİT.COM.TR - Eski CHP'li vekil Muharrem İnce'yi Merkez Bankası'nın faiz artırmaması rahatsız etti. Merkez Bankası'nın faiz artırmamasından yakınan ve 'ekonomist' kesilenMuharrem İnce'yi Akademisyen Barış Ertem 'ti'ye aldı.

İnce'nin paylaşımına cevap veren Barış Ertem "Kendi partilerindeki 1200 delegenin kurultay imzalarını doğru saymaktan aciz "adam"lar, Merkez Bankası'nın faiz politikalarını falan tartışıyor" dedi.

Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun faizi artırmazsan seni kutlayacağım dediği konuşmasını yayınlayan Ertem "Bu arada, halen kutlamadıysa Kılıçdaroğlu'nun ceketini ilikleyip Erdoğan'ı kutlamasını bekliyoruz" ifadesinde bulundu.

İşte o tweet: