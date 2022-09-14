İnce İnce Yasemince'nin Sürahi Nine'siydi... Yasemin Yalçın'ın son halini görenler şok geçirdi
İnce İnce Yasemince dizisi uzun yıllar ekranlarda kaldı. Dizide, Sürahi Nine'yi canlandıran Yasemin Yalçın, oyunculuk performansıyla bir neslin aklına kazındı. Şimdilerde ise Yalçın'ı görenler şok oluyor.
İnce İnce Yasemince, konusu ve oyuncularıyla bir zamanlara damga vuran televizyon yapımlarından biriydi. Bu dizide Sürahi Nine rolüyle tanınan Yasemin Yalçın, adeta yıllara meydan okudu.
İnce İnce Yaseminde dizisiyle bir neslin aklına kazınan Yasemin Yalçın şimdilerde 58 yaşında...
Başarılı oyuncu ve tiyatrocu Yasemin Yalçın, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.
Yalçın'ın pozlarını görenler, şok oldu.
Yasemin Yalçın, İnce İnce Yasemince dizisindeki rol arkadaşı İlyas İlbey ile hayatını birleştirdi.
İkilinin mutlu evliliği devam ederken, Yalçın eşiyle paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.