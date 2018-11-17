İnce fanatiği yazar dönüş yaptı: Muharrem taktik yapıyor

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İBB adaylığını için "ipe un serdiğini" ve, "İstemem, yan cebime koy" taktiği yaptığını söyledi. Önceki dönemde İnce'ye verdiği destekle bilinen Yılman'ın bu yazısı, "İnce fanatiğiydi, dönüş yaptı" yorumlarına neden oldu. İşye Yılman'un bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Dürüst olayım… Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı gösterilmeden önceki son kurultaya kadar pek dikkatimi çeken bir isim değildi.

O gün dikkatimi çekmesinin nedeni ise sergilediği performansla genel merkeze bağlı olan salondaki ve tribündeki partililer dahil herkesi coşturmuş olmasıydı.

O gün İnce’nin CHP’nin geleceğinde mutlaka söz sahibi olacağını bir gazeteci olarak fark etmiş ve bunu da yazılarımda çok net dile getirmiştim.

Nitekim tahminimde yanılmadım.

Partisinin başına genel başkan olamadı İnce ama yeni Başkanlık Sistemi’nin ilk seçiminde CHP’nin gösterdiği Cumhurbaşkanı adayı oldu.

“Yiğidi öldür ama hakkını teslim et!” denilir.

Teslim edelim: Kazanmamış olsa da 24 Haziran seçimi süreci boyunca çok ama çok iyi bir performans gösterdi Muharrem İnce.

Ancak son dönemde, kusura bakmasın, kamuoyuna yansıttığı görüntü, ben ve yakın çevrem dahil, bir hayli kafa karıştırıcı oldu.

Sandıklar açıldıktan sonra kendisine oy veren milyonlarca insanda yaratmış olduğu hayal kırıklığı filan... Onları geçiyorum.

O gün kendisini ekranlarda görmek isteyen insanlara yarattığı hüsranın üzerini örtüyorum.

“Kafa karışıklığı yaratıyor”dan kastım o gece olanlar dolayısıyla değil.

Şu aralar, yani 30 Mart Yerel Seçimlerine dair söyledikleri ve yaptıklarıdır.

Muharrem İnce 24 Haziran sonrası, “Kesinlikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını düşünmüyorum” demiş olsa da şu anda bu görevi çok ama çok istediğini biliyorum.

Sormayın sakın bana "Nerden biliyorsun bunu" falan diye…

Biliyorum işte.

İstiyor İstanbul’u. Hem de çok istiyor ama önceden ettiği o iddialı sözleri çiğ çiğ yediği düşünülmesin diye, “Önseçim olursa adayım” filan deyip gereksiz bir biçimde ipe un seriyor.

Gerçi dün bu söyleminden de çark eden Muharrem Bey (ne fark var ise); “Önseçim şart değil. Eğilim yoklaması da olabilir!” diyerek manevra yaptı ama şunu söyleyeyim kendisine dostça: “Bu halleri hal değil!”

Ve emin olsun… Karşı tarafa son derece sevimsiz geliyor bu halleri ve 24 Haziran’da ona çok güvenip, oy vermiş seçmenler bile bu durumdan irite oluyor.

Naçizane fikrim, uzatmasın artık bu meseleyi.

Çıkıp er meydanına açık açık, “Tamam kardeşim… 24 Haziran sonrası atmosfer gereği İstanbul’a aday olmam filan dedim ama şartlar değişti. Düşündüm, taşındım ve İstanbul için doğru aday olduğuma kanaat getirdim. Partimin yetkili kurulları da uygun görürse aday olmak istiyorum” desin…

Samimiyetle söylüyorum belki bunu yaparsa o gel-git hareketleri dolayısıyla kendisine mesafe koyan seçmenin bir kısmının belki yeniden gönlünü kazanabilir.

Aksi halde… Yani şu, “İstemem ama yan cebime koy!” şark kurnazlığı hal ve tavırlarına devam etmesi halinde, benden söylemesi geri kalanı da kaybeder!