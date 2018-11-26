CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olan ancak önce "ön seçim" şartı koyan İnce, "Ben söyleyeceğimi söyledim. Şimdi ön seçim yapılmasını bekliyorum. Aday belirleme çalışmalarında geç kalınmamalı" dedi.

Sözcü'ye konuşan İnce, "Genel Başkan, aday belirlemenin il teşkilatlarına bırakıldığını söyledi. Eğer illere bırakıldıysa, onlar sandık konulmasını ister. Doğru olan da budur" dedi.