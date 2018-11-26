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İnce: Ben söyleyeceğimi söyledim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp, ön seçim teklifinde bulunan İnce, "Ben söyleyeceğimi söyledim. Şimdi ön seçim yapılmasını bekliyorum" dedi.

26 Kasım 2018 Pazartesi 08:43
İnce: Ben söyleyeceğimi söyledim

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olan ancak önce "ön seçim" şartı koyan İnce, "Ben söyleyeceğimi söyledim. Şimdi ön seçim yapılmasını bekliyorum. Aday belirleme çalışmalarında geç kalınmamalı" dedi.

Sözcü'ye konuşan İnce, "Genel Başkan, aday belirlemenin il teşkilatlarına bırakıldığını söyledi. Eğer illere bırakıldıysa, onlar sandık konulmasını ister. Doğru olan da budur" dedi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 08:43
  1. CHP
  2. İstanbul
  3. Muharrem İnce
  4. Kemal kılıçdaroğlu
  5. 2019 yerel seçimleri

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