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İnanmayın köy yumurtası diye bir şey kalmadı şehirlerde

Raflarda, doğal yumurta, organik yumurta, selenyumlu yumurta, omega 3’lü yumurta, DHA’lı (Docosahexaenoic acid’li) yumurta, kahverengi yumurta diye çeşit çeşit yumurta var...

20 Eylül 2018 Perşembe 15:41
İnanmayın köy yumurtası diye bir şey kalmadı şehirlerde

Günümüzde büyük şehirlerde köy yumurtası diye satılan yumurtalar genelde çiftlik yumurtalarının ikinci kalitesi, standart dışı, kabuğu kirli yumurtalar.. Artık köylerden yumurta gelmiyor. Gelse hangi markete yetecek ki.. Bakkalda, manavda, saman üzerine dizilerek satılan yüzlerce yumurtanın da köy yumurtası ilgisi yok! Köylü yumurtasını kendi yiyor veya eşine dostuna gönderiyor.

Yem yönetmeliklerine göre yumurtalık tavuklara verilecek veteriner ilaçları ile yemlerdeki katkı maddeleri için belli sınırlamalar getirildi.

Yönetmelikler, mısır, arpa, soya ve pancar küspesi, kırık buğday, ham yağ, balık unu karışımıyla hazırlanıyor ama tavuğun sindirimini kolaylaştırmak gerekçesiyle enzimler, A, D, E vitaminleri, mineral olarak demir fosfat, magnezyum, selenyum, kalsiyum, kükürt, koruyucu olarak sorbik asit, laktik sitrik asit katılıyor.

Yem buğday ağırlıklı ise yumurtanın sarısı sarı, mısır ağırlıklı ise koyu sarı, kimyasal-katkı maddesi ağırlıklı ise kırmızı oluyor.

“Organik Yumurta” denilen yumurtayı yapan tavuklar için de veteriner ilacı ve yemlerinde katkı maddesi kullanılıyor ama, bunların sınırları daha dar. Ve de yönetmelikle belirlenmiş.

Yerseniz, buyrun!

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 15:41
  1. organik yumurta
  2. köy yumurtası

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