İnanmayacaksınız belki ama, futbolu bıraktı! Herkes şaşkın...

Futbola İspanyol devi Barcelona altyapısında başlayan ve Roma, Milan, Ajax gibi dev kulüplerde forma giyen 32 yaşındaki forvet Bojan Krkic, futbolu bıraktığını duyurdu.

Bir dönem dünya futbolunun çok şeyler beklediği oyunculardan olan Bojan Krkic, sönük geçen kariyerini noktaladı. Son olarak Japonya'da Vissel Kobe forması giyen Sırbistan asıllı İspanyol futbolcu 32 yaşında emekli oldu. Krkic kariyerinde 1 kez İspanya Milli Futbol Takımı'nın formasını giymişti.

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Krkcic, Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Alaves, Montreal ve Vissel Kobe formaları giydi. Krkic kariyerindeki 451 maçta 93 gol 40 asiste imza attı.

Barcelona'nın efsane savunmacısı Gerard Pique, Bojan için Nou Camp'ta etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

17 yaşında Barcelona A Milli Takımı'nda oynamaya başlayan Bojan, 19'ncu yaşından önce Barcelona'da Messi ile birlikte en çok gol atan futbolcu olmuştu.

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