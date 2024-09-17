İnanması güç! Tam beş kilo ağırlığında

Elazığ'ın Güzel Yalı köyünde, bir sosyal medya fenomeni tarafından çekilen üzüm videosu kısa sürede viral oldu. Elazığ'ın verimli topraklarında yetişen üzümler, hem lezzeti hem de görüntüsüyle büyük beğeni toplarken, çekilen video sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Özellikle Elazığ'ın ünlü üzümleri ve bu ürünlerin doğal yetiştirme süreci, hem yerel halkın hem de dışarıdan izleyenlerin ilgisini çekti. Video, Elazığ'ın tarım zenginliklerini ve köy yaşamını yansıtırken, şehrin doğal değerlerinin tanıtımına da büyük katkı sağladı.

Çektiği üzüm videosuyla şehrin ünlü üzümlerini tüm dünyaya tanıtma hedefini başarıyla gerçekleştirdiğini dile getiren Bünyamin Kalkan, videonun viral olmasının ardından yurt dışından büyük talepler aldıklarını ve bu talebin yerel çiftçilere önemli bir katkı sağladığını belirtti. Ayrıca çektiği videonun, Elazığ'ın üzüm üretiminin uluslararası arenada tanıtılmasında büyük rol oynadığını ifade eden Kalkan, Elazığ'ın doğal güzelliklerini ve tarım zenginliklerini paylaşarak hem Elazığ'ı tanıtmak hem de çiftçilere destek olmak istediğini kaydetti.