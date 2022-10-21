İnanılmaz rakam! Dünyada satılan oyuncukların yüzde 70’i…

Yeni Akit/Ankara

Çin, dünyanın en büyük oyuncak imalatçısı ve ihracatçısı konumunda. Çin’in oyuncak ihracatında 2016-2021 yılları arasında art arda 5 yıl yükseliş kaydedildi. Şu an küresel piyasalardaki oyuncakların yüzde 70’ten fazlasının Çin’den gönderildiği belirtildi. Çin Gümrük Genel İdaresi’nden açıklanan verilere göre, ocak-ağustos ayları arasında, Çin'in oyuncak ihracatı hacmi yıllık bazda yüzde 20,2 artarak 31 milyar 680 milyon dolara ulaştı.

Çinli oyuncaklar esas olarak ABD gibi ülkelere ihraç ediliyor

Çin’de imal edilen oyuncaklar, ABD, Japonya ve İngiltere’nin de aralarında yer aldığı arklı ülkelere gönderiliyor. Verilere göre, yılın ilk sekiz ayında, Çin’den ABD'ye yapılan oyuncak ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,2, arttı. Aynı dönemde, Çin’in Meksika'ya yaptığı oyuncak ihracatında yüzde 40, Japonya'ya yaptığı oyuncak ihracatında ise yüzde 32,3 yükseliş görüldü.

Kapsamlı bir endüstriyel zincir oluşturuldu

Çin Oyuncak ve Çocuk Ürünleri Birliği Direktörü Liang Mei, “Endüstriyel kümelerin geliştirilmesi yoluyla Çin’in oyuncak endüstrisinde yüksek verimlilik ve uygun maliyet gibi avantajlara sahip kapsamlı bir endüstri zinciri oluşturuldu." dedi. Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shantou kentinde yer alan Chenghai bölgesi, "Çin’in oyuncak başkenti" olarak adlandırılıyor. Burada üretilen oyuncaklar, 150'den fazla ülke ve bölgeye satılıyor. Yerel bir oyuncak şirketinin yetkilisi Yang Yusheng, "Yılın ilk yarısında, ihracat hacmimiz yıllık bazda yüzde 20'den fazla artışla 740 milyon yuana (yaklaşık 104 milyon dolar) ulaştı." dedi. İnci Nehri Deltası’nda yer alan oyuncak işletmeleri, geçmişten beri taşımacılık kapasitesi ve uzun yolculuğa elverişlilik gibi açılardan avantajlar sunan deniz taşımacılığını tercih ediyor.

Oyuncaklar Shenzhen’deki Yantian Limanı'ndaki 89 ticaret hattı üzerinden ihraç ediliyor

Çin yapımı oyuncaklar, ülkenin oyuncak ihracatı için en önemli limanlardan olan ve dünyanın en büyük konteyner limanlarından biri olarak kabul edilen Shenzhen’deki Yantian Limanı'ndan 89 ticaret hattı üzerinden Avrupa, Amerika ve diğer bölgelerdeki pazarlara gönderiliyor. Kasım ve aralık ayları, küresel oyuncak satışları için her yıl en yoğun dönem olduğundan, Yantian Limanı 24 saat aralıksız faaliyet gösteriyor.

Oyuncak endüstrisi, Çin’in dış ticareti içinde önemli yere sahip

Oyuncak endüstrisinde kaydedilen ilerleme, Çin’in dış ticaretinde son 10 yılda görülen gelişme eğiliminin de bir yansıması. Çin’in mal ticaretinde toplam ithalat ve ihracat hacmi 2012 yılında 24 trilyon 400 milyar yuan iken, 2021 yılında 39 trilyon 100 milyar yuana çıktı. 10 yıllık süreçte, Çin’in mal ticaretinde yeni rekorlara imza atıldı. Çin’in mal ithalat ve ihracatı 2018 yılında ilk defa 30 trilyon yuan seviyesini aşarken, geçen yıl ise 40 trilyon yuana yaklaştı. Çin’in mal ticaretinin küresel piyasadaki payı da 2012 yılında yüzde 10,4 seviyesindeyken, geçen yıl yüzde 13,5’e çıktı. 2017 yılından bu yana art arda beş yıldır dünyanın en büyük mal ticareti ülkesi konumundaki Çin, son on yılda diğer ülkelere hem kaliteli hem ucuz mallar sağlarken, iç piyasanın gelişmesi için de yeni fırsatlar sunmayı sürdürdü.