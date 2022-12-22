İnanılmaz rakam! Çin Posta İdaresi 11 ayda 126 milyar adet teslimat yaptı

Yeni Akit Ankara

Hızlı teslimat hacmi yüzde 2,2 artarak, 100 milyar 210 milyon adete ulaştı. Normal posta gönderme hizmetiyle gerçekleşen teslimat hacmi yüzde 6,5 artarak 26 milyar 90 milyon adet oldu.

Ocak-Kasım aylarında posta sektörünün geliri yıllık bazda yüzde 5,6 artarak 1 trilyon 227 milyar 870 milyon yuana ulaştı. Hızlı teslimat geliri yüzde 1,6 artarak 956 milyar 980 milyon yuanı bulurken, normal posta gönderme hizmetlerinde elde edilen gelir ise yüzde 1,1 azalarak 35 milyar 340 milyon yuan oldu.

Kasım ayında posta sektörünün teslimat hacmi yüzde 8,4 azalarak 12 milyar 790 milyon adet olarak kaydedildi. Sektörün geliri ise yüzde 5 düşerek 119 milyar 980 milyon yuan oldu.