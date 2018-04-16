Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İnanılmaz olay! Vali'ye selam veren polise otomobil çarptı

Konya'da polis memuru Vedat Selvi, makam aracıyla Polis Evi´nden çıkan Vali Yakup Canbolat'a selam vermek isterken kaza yaptı. Bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Selvi, hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 23:58
İnanılmaz olay! Vali'ye selam veren polise otomobil çarptı

Kaza, geçen 10 Nisan günü Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünde meydana geldi. Vali Yakup Canbolat, Polis Evi´nden makam aracıyla çıkmak istediği sırada, yol güvenliği alan Polis Evi´nde görevli polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi.

YOLUN ORTASINDAKİ POLİSİ GÖRMEDİ

Bu sırada yoldan geçen Mürsel Sarı (37) yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis Selvi'yi fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya metrelerce savrulup yere düşen Selvi, yaralandı.

POLİS HAVADA TAKLA ATTI

Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı'nın olayın şokuyla havada takla atarak yere düştüğü görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inip Selvi'nin yanına koşup, yardım etti.

 

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı Selvi, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Selvi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Sarı'nın da gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 23:58
  1. selam
  2. konya kaza
  3. polis evi
  4. Vali Yakup Canbolat
  5. Vedat Selvi

YORUM YAZ

  • AliAli8 sa önce
    Bürokrasinin bu kadar bol olduğu ülkede ne beklenir?
  • adem akyıldızadem akyıldız9 sa önce
    boş işleri bırakmamız lazım görevi başındakı polisin işi valiye selam vermek değildir. o anki görevini yapması lazım. valiye selam vermezse başına bişeymi gelecek korkusuyla işini bırakıp can güvenliğini bile unutup valinin gönlünü almak için selam veriyor gelen arabayıda fark etmiyor.ha gerçek anlamda selamı kast etmedim o başka el kaldırıp indirmekten bahsettim.asıl işimizi yapalım böyle kazalarda inşaallah olmaz
  • AliAli9 sa önce
    Hızla akan bir trafik var. Arabalar vızır vızır geçiyor. Polis hatalı. Once trafıgı durdursun (Sayın Valının cıkması ıcın gereklı ıse) ardından selamını versın, Valı Beyın gecısınden sonra tekrar trafıgı acsın. Acık trafıkte ve o kadar hızlı akan bır trafıkte surucu nereden bılsın yolun ortasında duran adam bır polıs ve cıkan valıye selam vermeye calısıyor? Surucunun goz altına alınması sacma. O durumda hepımız olabılırdık.
  • ErmanErman10 sa önce
    Bu nasıl bir aptallık selam verecem diye yolun ortasında dur polise vurduğu için başı belaya girecek olan araç sürücüsüne daha çok üzülüyorum
  • kiowakiowa10 sa önce
    bizim makam sahipleri hep askeri selam hastası...Mesela bir kit de özel güvenlik görevlilerinden askeri selam vermesinin isteye mühendisler var, kendini cia veya rusya başkanı zannedip 4 güv. ve bir amirlerini ,yolu kontrol etmeleri için görevlendiren ve selam ileçıkan bir müdür/ler var..ülkme gerçeği, durma selam çak,selam ver..vali haşmetmahapları çoookk kızar sonra,emniyet müdürü çooookk kızar sonra,amirler çoook kızar sonra.ver selamı her iş biter.
  • KOMANDOKOMANDO11 sa önce
    Şimdi burada Polisin suçu ne acaba orada duran sizin abiniz kardeşiniz çocuğunuz olabilirdi
  • meçulmeçul12 sa önce
    yazıkkk şu duruma yazıkkkk
  • halil45halil4513 sa önce
    hen sürücüder suc hem poliste, polis bakmamismi nede duruyor tam yolun ortasinda durulurmu, ve beni o görür mantigindan vazgecin artik
  • OğuzsoyluOğuzsoylu16 sa önce
    Böyle aptalca hareketler acaba sadece benim güzel Vatanımdamı olur, 1990 da Burdur'da bedelli askerlik yaparkene kenan evren helikopter le üzerimizden geçiyordu yerdeki askerleri selaaam dur'a geçirdiler sanki bilmem kaç bin feet teki kenan askerlerin selamını gördü.
  • Nebula?Nebula?18 sa önce
    Umarım artık yeni selamlama pozisyonu bu olmaz ha!
Daha fazla yorum göster
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
  1. Yüzyıllardır dimdik ayakta: Kars Kalesi
  2. Timsah, Karabük'te nefes almak istiyor
  3. Mucize kurtuluş! İkiye bölünen araçtan..
  4. Alman devi Bayern Münih'te şoke eden..
  5. Yıldız oyuncunun "Fenerbahçe" isteği
  6. Ermenistan kaynıyor! Çok sayıda..
  7. Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e..
  8. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
  9. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  10. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
  11. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
  12. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
  13. Hakkari'de park halindeki araç..
  14. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
  15. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
  16. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
  17. Borsa günü düşüşle bitirdi
  18. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
  19. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
  20. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...