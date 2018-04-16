İnanılmaz olay! Vali'ye selam veren polise otomobil çarptı
Konya'da polis memuru Vedat Selvi, makam aracıyla Polis Evi´nden çıkan Vali Yakup Canbolat'a selam vermek isterken kaza yaptı. Bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Selvi, hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.16 Nisan 2018 Pazartesi 23:58
Kaza, geçen 10 Nisan günü Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünde meydana geldi. Vali Yakup Canbolat, Polis Evi´nden makam aracıyla çıkmak istediği sırada, yol güvenliği alan Polis Evi´nde görevli polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi.
YOLUN ORTASINDAKİ POLİSİ GÖRMEDİ
Bu sırada yoldan geçen Mürsel Sarı (37) yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis Selvi'yi fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya metrelerce savrulup yere düşen Selvi, yaralandı.
POLİS HAVADA TAKLA ATTI
Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı'nın olayın şokuyla havada takla atarak yere düştüğü görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inip Selvi'nin yanına koşup, yardım etti.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Yaralı Selvi, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Selvi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Sarı'nın da gözaltına alındığı belirtildi.
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Ali8 sa önce Bürokrasinin bu kadar bol olduğu ülkede ne beklenir? adem akyıldız9 sa önce boş işleri bırakmamız lazım görevi başındakı polisin işi valiye selam vermek değildir. o anki görevini yapması lazım. valiye selam vermezse başına bişeymi gelecek korkusuyla işini bırakıp can güvenliğini bile unutup valinin gönlünü almak için selam veriyor gelen arabayıda fark etmiyor.ha gerçek anlamda selamı kast etmedim o başka el kaldırıp indirmekten bahsettim.asıl işimizi yapalım böyle kazalarda inşaallah olmaz Ali9 sa önce Hızla akan bir trafik var. Arabalar vızır vızır geçiyor. Polis hatalı. Once trafıgı durdursun (Sayın Valının cıkması ıcın gereklı ıse) ardından selamını versın, Valı Beyın gecısınden sonra tekrar trafıgı acsın. Acık trafıkte ve o kadar hızlı akan bır trafıkte surucu nereden bılsın yolun ortasında duran adam bır polıs ve cıkan valıye selam vermeye calısıyor? Surucunun goz altına alınması sacma. O durumda hepımız olabılırdık. Erman10 sa önce Bu nasıl bir aptallık selam verecem diye yolun ortasında dur polise vurduğu için başı belaya girecek olan araç sürücüsüne daha çok üzülüyorum kiowa10 sa önce bizim makam sahipleri hep askeri selam hastası...Mesela bir kit de özel güvenlik görevlilerinden askeri selam vermesinin isteye mühendisler var, kendini cia veya rusya başkanı zannedip 4 güv. ve bir amirlerini ,yolu kontrol etmeleri için görevlendiren ve selam ileçıkan bir müdür/ler var..ülkme gerçeği, durma selam çak,selam ver..vali haşmetmahapları çoookk kızar sonra,emniyet müdürü çooookk kızar sonra,amirler çoook kızar sonra.ver selamı her iş biter. KOMANDO11 sa önce Şimdi burada Polisin suçu ne acaba orada duran sizin abiniz kardeşiniz çocuğunuz olabilirdi meçul12 sa önce yazıkkk şu duruma yazıkkkk halil4513 sa önce hen sürücüder suc hem poliste, polis bakmamismi nede duruyor tam yolun ortasinda durulurmu, ve beni o görür mantigindan vazgecin artik Oğuzsoylu16 sa önce Böyle aptalca hareketler acaba sadece benim güzel Vatanımdamı olur, 1990 da Burdur'da bedelli askerlik yaparkene kenan evren helikopter le üzerimizden geçiyordu yerdeki askerleri selaaam dur'a geçirdiler sanki bilmem kaç bin feet teki kenan askerlerin selamını gördü. Nebula?18 sa önce Umarım artık yeni selamlama pozisyonu bu olmaz ha!