İnanılmaz olay! Vali'ye selam veren polise otomobil çarptı

Kaza, geçen 10 Nisan günü Polis Teşkilatı'nın 173'üncü kuruluş yıl dönümünde meydana geldi. Vali Yakup Canbolat, Polis Evi´nden makam aracıyla çıkmak istediği sırada, yol güvenliği alan Polis Evi´nde görevli polis memuru Vedat Selvi, selam vermek istedi.

YOLUN ORTASINDAKİ POLİSİ GÖRMEDİ

Bu sırada yoldan geçen Mürsel Sarı (37) yönetimindeki 42 ZD 282 plakalı otomobil, cadde ortasındaki polis Selvi'yi fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya metrelerce savrulup yere düşen Selvi, yaralandı.

POLİS HAVADA TAKLA ATTI

Kazanın ardından aracından inen sürücü Sarı'nın olayın şokuyla havada takla atarak yere düştüğü görüldü. Kazayı gören Vali Canbolat da makam aracından inip Selvi'nin yanına koşup, yardım etti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı Selvi, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Selvi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Sarı'nın da gözaltına alındığı belirtildi.