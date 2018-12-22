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İnanılmaz olay! 8'inci kattan üzerine ağırlık diski düştü

Rize'de bulunan bir binanın 8'inci katından omuzuna 5 kiloluk ağırlık diski düşen dolmuş şoförü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:04
İnanılmaz olay! 8'inci kattan üzerine ağırlık diski düştü

Rize'de binanın 8'inci katından düşen 5 kiloluk ağırlık diski omzuna isabet eden dolmuş şoförü İrfan Öksüz (45) yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Anbarlık köyü minibüs durakları önünde bekleyen dolmuş şoförü İrfan Öksüz'ün üzerine 8'inci kattan 5 kiloluk ağırlık diski düştü. Diskin omzuna isabet ettiği İrfan Öksüz yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Öksüz'ü Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, ağırlık diskinin hangi daireden düştüğü belirlendi. Dairedeki ismi bilinmeyen kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:04
  1. Rize
  2. Kaza
  3. üzerine ağırlık diski düştü
  4. inanılmaz olay
  5. İrfan Öksüz

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