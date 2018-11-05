İnanılmaz olay! 1 yaşındaki bebek su dolu kovada boğuldu

Konya Seydişehir’de bir çiftlikte çoban olarak çalışan Özdemir ailesinin 1 yaşındaki bebekleri Yıldız Ülkü Özdemir, evin banyosunda bulunan su dolu kovanın içine düştü. Durumu fark eden anne Zulfiye Özdemir tarafından kovadan çıkarılan bebek, olay yerine çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan talihsiz bebek, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bebeğinin arkasından gözyaşları içinde hastaneye gelen anne Zülfiye Özdemir, çocuğunun ölüm haberinin ardından sinir krizi geçirdi. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.