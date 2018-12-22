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İnanılmaz kovalamaca! Bagajı açan polis şaştı kaldı

Elazığ’ın Maden ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yakalanan aracın içinden çıkanlar, polisleri şaşkına çevirdi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:15
İnanılmaz kovalamaca! Bagajı açan polis şaştı kaldı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, dur ihtarına uymayan zanlılar, çaldıkları 3 buzağı ile yakalandı.

Olay, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 27 AOM 26 plakalı hafif ticari araç, Elazığ’ın Maden ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kontrol noktasından uzaklaştı. Görevlilerin bildirmesi üzerine araç ve içindekiler, Ergani ilçesinde durdurularak yakalandı. Güvenlik güçlerinin yaptığı aramada araçta 3 adet buzağı olduğu görüldü. Zanlıların, çaldıkları buzağılar nedeni ile polisin dur ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Güvenlik güçleri, araçta bulunan S.Y. ve E.Y. isimli şahısları gözaltına aldı. Buzağıların Bingöl’den çalındığı anlaşılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:15
  1. Elazığ
  2. Bingöl
  3. Diyarbakır
  4. Ergani
  5. HimmetHırsızlık Israf
  6. buzağıları bagaja koymuşlar

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