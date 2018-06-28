İnanılmaz kaza! Sürücü, römork ile traktör arasına sıkıştı
Sakarya'da görenleri hayrete düşüren kazada sürücü, traktör ile kum yüklü römorkun arasına sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar, yaralı sürücü için seferber oldu.28 Haziran 2018 Perşembe 17:39
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde rampa çıkarken önü havaya kalkarak römorkun üzerine düşen traktörde sıkışan sürücü MustafaKama, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
TRAKTÖR, KUM YÜKLÜ RÖMORKUN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Olay, AkyazıPazarköy Mahallesi'nde meydana geldi.
MustafaKama yönetimindeki, traktör rampadan çıkarken ön tarafı havaya kalktı. Traktör, kum yüklü römorkun üzerine düşerken, sürücü araçta sıkıştı.
ÇEVREDEKİLER BAĞRIŞLARINA GELDİ
Mustafa Kama'nın bağırışlarını duyan çevredekiler, olay yerine koştu ve durumu görünce 112 Acil'den yardım istedi.
Gelen itfaiye ekibi, Mustafa Kama'yı sıkıştığı yerden kurtarmak için çevredeki bir iş makinesini kullandı.
SAĞLIK EKİPLERİ İLK MÜDAHALEDE BULUNDU
İş makinesiyle öne doğru çekilen traktörden çıkartılan sürücüye sağlık ekibi ilk müdahalede bulundu.
Yaralanan Mustafa Kama, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay yerinden görüntüler;
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