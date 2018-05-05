Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İnanılmaz kaza! Otelin iskelesi çöktü

Aydın'da bulunan 5 yıldızlı bir otelin sahil bölümünde bulunan beton iskelesinin henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çökmesi sonucu 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:15
İnanılmaz kaza! Otelin iskelesi çöktü

Edinilen bilgiye göre, olay, 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmında gece geç saatlerde meydana geldi. Çok sayıda otel müşterisinin üzerinde bulunduğu beton iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. 

Yaklaşık 10 metre yükseklikten denize düşen ve betonların arasında kalan kişilerin kurtarılması için bölgeye sahil güvenlik, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yıkılan iskelenin altında kalan 8 kişi, ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Bacak ve parmakları kopan durumu ağır olan yaralılardan Neval Durmuş Aydın Devlet Hastanesine, Ayşe Saygılı ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralı 6 kişi ise Didim Devlet Hastanesine tedavi altına alındı. 

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 10:15
  1. Aydın
  2. didim
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KK'yı şok edecek soru: Çok mu aradın?
    1. KK'yı şok edecek soru: Çok mu aradın?
    2. Rakıcıdan biracıya oy!
    3. Petrol hırsızlarına operasyon: 28 kişi..
    4. UEFA'dan Galatasaray'a men gelmeyecek..
    5. İnanılmaz kaza! Otelin iskelesi çöktü
    6. İstanbul Beykoz’da değnekçi vahşeti!
    7. Trabzon'da hataya yer yok!
    8. Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!
    9. 'Kemal Kılıçdaroğlu intikamını aldı'
    10. Dikkat! Meteoroloji uyardı
    11. Sona gelindi! Süre bugün doluyor
    12. İtalya'da çirkin ırkçılık!
    13. Şeftalinin faydaları nelerdir?
    14. Yaya Toure gelecek sezon Manchester..
    15. Rangers, Gerrard'la 4 yıllık imza
    16. Şenol Güneş rotayı belirledi
    17. Hatay'da gece yarısı korkutan kaza: 2..
    18. Apple hisselerinde rekor
    19. Fransa'da Emmanuel Macron için zor..
    20. Rusya'da DAEŞ operasyonu!
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...
    Erdoğan'dan 'operasyon' sinyali: Sırada...