İnanılmaz ama gerçek! 3 ayda bunu yapana Porsche hediye

Ödül olarak kazanana 155 bin dolar değerinde 2020 model Porsche Panamera verileceği vaat ediliyor.

Spor salonu eğitmenlerinden Wang Mo, Çin medyasına yaptığı açıklamada, bu yarışmanın sadece bir reklam olmadığını, şu ana kadar 8 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi. Yarışmaya en fazla 30 kişi katılabiliyor ve her katılımcının bin 400 ABD doları ödemesi gerekiyor.

Ancak, bazı doktorlar bu yarışmaya karşı çıkarak uyarılarda bulundu. Fu Yangson adlı Çinli bir doktor, medya organlarına yaptığı açıklamada, “Bu kadar hızlı kilo kaybı, katılımcıların yaşamını tehlikeye atabilir” dedi.

Bir diğer Çinli doktor Yan Si ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bir günde 0,5 kilo vermek bile fazladır. Eğer kişi çok obez değilse, bu durum kas kaybına, baş dönmesine, saç dökülmesine ve birçok sağlık sorununa yol açabilir.”

Dünya Obezite İzleme Platformu’nun verilerine göre, Çin’de erkeklerin yüzde 36,4’ü kilolu ve yüzde 6,3’ü obez. Kadınlarda ise bu oran yüzde 28,9 kilolu ve yüzde 6,8 obez olarak kaydedildi.