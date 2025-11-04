  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya İnanılmaz ama gerçek! 3 ayda bunu yapana Porsche hediye
Dünya

İnanılmaz ama gerçek! 3 ayda bunu yapana Porsche hediye

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İnanılmaz ama gerçek! 3 ayda bunu yapana Porsche hediye

Çin’in Şandong bölgesindeki bir spor salonu, ilginç bir yarışma düzenledi. Salon, 90 gün içinde 50 kilo verebilen kişiye bir otomobil hediye edileceğini duyurdu.

Ödül olarak kazanana 155 bin dolar değerinde 2020 model Porsche Panamera verileceği vaat ediliyor.

Spor salonu eğitmenlerinden Wang Mo, Çin medyasına yaptığı açıklamada, bu yarışmanın sadece bir reklam olmadığını, şu ana kadar 8 kişinin kayıt yaptırdığını söyledi. Yarışmaya en fazla 30 kişi katılabiliyor ve her katılımcının bin 400 ABD doları ödemesi gerekiyor.

Ancak, bazı doktorlar bu yarışmaya karşı çıkarak uyarılarda bulundu. Fu Yangson adlı Çinli bir doktor, medya organlarına yaptığı açıklamada, “Bu kadar hızlı kilo kaybı, katılımcıların yaşamını tehlikeye atabilir” dedi.

Bir diğer Çinli doktor Yan Si ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bir günde 0,5 kilo vermek bile fazladır. Eğer kişi çok obez değilse, bu durum kas kaybına, baş dönmesine, saç dökülmesine ve birçok sağlık sorununa yol açabilir.”

Dünya Obezite İzleme Platformu’nun verilerine göre, Çin’de erkeklerin yüzde 36,4’ü kilolu ve yüzde 6,3’ü obez. Kadınlarda ise bu oran yüzde 28,9 kilolu ve yüzde 6,8 obez olarak kaydedildi.

Çin'den ABD'ye gizli test cevabı! Siz görevinizi yerine getirin
Çin'den ABD'ye gizli test cevabı! Siz görevinizi yerine getirin

Dünya

Çin'den ABD'ye gizli test cevabı! Siz görevinizi yerine getirin

Otonom takside Çin-ABD yarışı! ABD'li firmayı yakaladılar
Otonom takside Çin-ABD yarışı! ABD'li firmayı yakaladılar

Teknoloji

Otonom takside Çin-ABD yarışı! ABD'li firmayı yakaladılar

Sürücüler için sabah saatlerinde kritik uyarı yapıldı
Sürücüler için sabah saatlerinde kritik uyarı yapıldı

Yerel

Sürücüler için sabah saatlerinde kritik uyarı yapıldı

Marketin içine daldı! Adana’da feci kaza saniye saniye kamerada
Marketin içine daldı! Adana’da feci kaza saniye saniye kamerada

Yaşam

Marketin içine daldı! Adana’da feci kaza saniye saniye kamerada

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23