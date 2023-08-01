İnanılır gibi değil! Ülke sular altında kaldı onlar düğünü ertelemedi

Filipinler’de bir çift Doksuri Tayfunu nedeniyle su basan kilisede sel sularına aldırmadan düğün yaptı. Damat çareyi çizme giymekte bulurken gelinin duvağı sırılsıklam oldu.

Filipinler’de etkili olan Doksuri Tayfunu ülkede hayatı durma noktasına getirirken bir çift için unutulmaz anlara neden oldu. Ülkenin Malolos şehrinde yaşayan bir çift tayfunun neden olduğu şiddetli yağışta göle dönen kilisede düğün yaptı. Sel sularına aldırış etmeden koridorda yürüyen çiftin bu anları konuklar tarafından saniye saniye görüntülendi. Damadın çareyi çizme giymekte bulduğu düğünde, gelinin duvağı ise sırılsıklam oldu.

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