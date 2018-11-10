İnanılır gibi değil! Parazitler kalbe doldu



Biz sadece bağırsaklarda olur sanıyoruz ama, onlar kalpten başka pankreastan beyne her yere girebiliyor. Tabii öldürücü oluyorlar!

Durun bir saniye! "Ölmek" mi dediniz? Yani parazitler bir insanı öldürebilir mi?

Elbette öldürebilirler. Her şeyden önce, parazitler kendi başlarına ölüme yol açabiliyor. Parazitologlar uyarıyor! Toplumun %95'inde parazit bulunuyor. Parazitler 10 ölümün 8'inden sorumlu!

Maalesef bu veriler doğru. Bu gerçekten ürkütücü bir rakam. Kanun gereği, ölenlere yalnızca ölümün şiddet sonucu meydana geldiğinden şüphelenildiğinde otopsi yapılıyor. Buna rağmen adli tıp patalogları otopsi yapılan her 10 cesetten 9'unun parazit dolu olduğunu söylüyor.

Dahası, parazitler genç ve sağlıklı görünen bir vücudu bile mahvedebiliyor.

BEDENİ YORUYORLAR

Hayatı direkt olarak tehdit etmedikleri durumlarda dahi, parazitler vücudu yorarak, virüs ve bakterilere karşı direncini zayıflatıyor.

Bedende yaşıyorlar ve bu sırada kan, dokulardaki sıvılar ve etle besleniyorlar.

Bu parazitler boşaltımlarını insan vücudunun içine yaparlar ve larvalarını vücuda bırakarak çoğalırlar. Kırmızı çizginin ne zaman geçileceğini, parazitlerin kontrolsüz bir şekilde ne zaman çoğalacağını ve organlarda ne zaman parazit kolonileri oluşacağını kimse bilemez.

ONLARA 2 HAFTA KAFİ..

Parazitler bir süre fark edilmez ve ardından 2 hafta gibi kısa bir sürede sizi öldürebilir. Ne olduğunu anlamazsınız bile. Mesela, karaciğerinizde küçük miktarda parazitle yıllarca normal bir şekilde yaşayabilirsiniz. Ancak, çoğalma hızında aşırı bir artış olması durumunda 2-3 ay içinde yoğun bakıma düşersiniz; çünkü artık karaciğerinizden geriye pek bir şey kalmamıştır.

Bütün vücut tedavisi mümkün olmayacak şekilde hasar görür.

Öncelikle, parazit tespitinin oldukça zor bir süreç olduğu unutulmamalı.

Kurt gibi tespiti kolay şeylerle uğraşmak kolaydır.



Ancak, kalp, beyin, karaciğer ve damarlarda yüzlerce parazit bulunmaktadır.

Kliniklerin teknik ekipmanının mükemmel olmadığı durumlarda, bu parazitlerin tespiti mümkün görünmemektedir. Teşhis konulamaması oldukça ciddi bir sorundur.

Parazitlerin zarar verdiği bir pankreas. Bu durum ameliyatta fark edildi ve tamamı alındı.

İnsan beynindeki bu parazit de ameliyat sırasında ortaya çıktı, ancak hasta vefat etti.

Üzüm hoşafının kıymeti işte şimdi anlaşıldı

Sahur sofralarının pek bilindik içeceği üzüm hoşafının parazitlerle mücadelede yararlı olduğunu biliyor muydunuz?.. Evet üzüm hoşafının böyle bir faydası var. Parazitlere karşı uzmanlar bakın şu tavsiyelerde bulunuyor:

NANE: Sabahları aç karnına az miktarda nane yiyin ve ardından bol miktarda üzüm hoşafı için.

ANASON: Bir çay kaşığı anasonu havanda döverek toz haline getirin. Daha sonra ikiye bölerek birer kuru incirin içine koyun ve sabahları aç karnına yiyin. Arkasından bir bardak üzüm hoşafı için. Bağırsak solucanlarını etkisiz hale getirecektir.

AYNISEFA: Bir su bardağı kaynar suyun içine bir çay kaşığı aynısefa çiçeği katın. Demlenmesi için kısa bir süre bekledikten sonra sabahları aç karnına için.

PAPATYA: Bir litre suyun içine iki avuç papatya katın. Kaynattıktan sonra sabahları aç karnına ve yatmadan önce birer çay fincanı için.

SÜT: Her sabah aç karnına birer su bardağı süt için. Sizin için oldukça faydalı olacaktır.

EKŞİ YONCA: Bir su bardağı kaynar suyun içine ince kıyılmış bir tatlı kaşığı ekşi yonca yaprağı katın. Demlenmesi için kısa bir süre bekledikten sonra her sabah aç karnına için. Ancak mide rahatsızlığı olanların doktor kontrolünde tüketmesi tavsiye edilmektedir.

ÇİLEK: Bir hafta boyunca her sabah aç karnına yarım kilo çok iyi temizlenmiş çilek yiyin.

Defne: Bir litre suyun içine bir çorba kaşığı defne ve pelin otu ekleyin. Kaynatıktan sonra süzerek sabahları aç karnına ve yatmadan önce birer su bardağı için.

HAVUÇ: İnce rendelenmiş 200 gram havuç sabahları aç karnına yenilir. Öğleye civarı herhangi bir şey yenilmemelidir. Öğleleyin ve akşam yemeklerden 20 dk öncesinde 100'er gram yenir.

EĞRELTİ OTU: Bir çorba kaşığı eğrelti otu 2 su bardağı kaynamış suya konularak çay benzeri demlenir. 15 dk arayla aç karnına birer su bardağı içilir.