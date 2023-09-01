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Yaşam İnanılır gibi değil! Bakın park halindeki ambulansa ne yaptılar
Yaşam

İnanılır gibi değil! Bakın park halindeki ambulansa ne yaptılar

Yeniakit Publisher
2023-09-01 20:20:00 -

Afyonkarahisar’da hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Afyonkarahisar’da 112 Acil Servis İstasyonunda park halinde bulunan ambulansın lastikleri kesildi.

Emirdağ ilçesindeki 2 numaralı 112 Acil Servis İstasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece istasyonun önünde park halinde bulunan 03 AAE 464 ambulansın 4 lastiği birden kesici aletle kesildi. Sabah nöbete gelen acil servis ekibi aracın lastiklerini kesik bir şekilde görünce polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını aldı. Ambulans, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak lastiklerinin değiştirilmesi ise araç servisine götürüldü.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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