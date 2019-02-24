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İnan Kıraç doğruladı: 4.1 milyon euro kaptırdım!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın plastik maskesiyle devlet başkanları ve işadamlarını dolandıran organize suç örgütü kurbanlarından biri olan Türk işadamı İnan Kıraç, ''Dolandırıcılara kaptırdığım para 4.1 milyon euro. Devam etseydi daha fazlası olabilirdi. Sefaretten (Elçilikten) dostlarım var. Fransız dostlarıma sordum, ‘Aman!’ diye uyardılar.'' ifadelerini kullandı.

24 Şubat 2019 Pazar 22:23
İnan Kıraç doğruladı: 4.1 milyon euro kaptırdım!

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı ve İşadamı İnan Kıraç, mağduru olduğu dolandırıcılık çetesiyle ilgili bilgi verdi.

Şu anda tutuklu bulunan Fransız ve İsrail vatandaşı dolandırıcıya 41 milyon değil, 4.1 milyon euro verdiğini belirten Kıraç şöyle konuştu:

Miktar 4.1 milyon euro. Bu 2.5 sene evvel olan bir hadise. Parayı geri alamadım ama alacağım. Yakalandılar hepsi. Malları tespitte. Sadece benden değil, birçok kişiden para almışlar. Şüphelenmedim, çünkü çok organizeydi ve devlet adına istenildiği için de bu işi yapmak durumunda kaldım. Allah'tan yalnız ben değilim, yüzlerce kişiyi kandırmışlar. Çok da organizeler. O nedenle oldu. 80 milyon euro istedikleri doğru değil. Hiçbir zaman böyle bir rakam olmadı. Ancak devam etseydi olabilirdi. Bir noktadan sonra anladım. Fransız dostlarıma sordum. Sefarete (elçiliğe) sordum. 'Aman!' dediler. Bu dolandırıcılık olayını artık sistem de biliyor. Türk yargısının da olanlardan bilgisi var. Biz gerekli yerlere bilgi verdik. 

Kaynak: Akşam

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 22:23
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